Zamlı bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2025 Temmuz bedelli askerlik ücreti kaç TL'ye yükseldi?

2025 Temmuz ayı itibarıyla 6 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu. Memur maaş katsayısına endeksli olarak hesaplanan bedelli askerlik ücreti de bu zam oranına paralel şekilde güncellendi. Böylece bedelli askerlik yapmak isteyenler için ödenecek yeni tutar da netleşti. Peki, Temmuz 2025 itibarıyla bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? Bedelli askerlik ücretine ne kadar zam geldi? İşte güncellenen tutar ve detaylar...