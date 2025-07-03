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        Haberler Bilgi Ekonomi ZAMLI AVUKAT MAAŞI | Avukat maaşı ne kadar oldu? Temmuz 2025 avukat maaşına yüzde kaç zam geldi?

        Zamlı avukat maaşı Temmuz 2025: Avukat maaşı ne kadar oldu?

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Haziran ayı enflasyon rakamları ile, emekli ve memur zammının belirlenmesinde kritik rol oynayan 6 aylık enflasyon açıklık kazandı. Bu gelişmeler doğrultusunda, temmuz zammıyla kamuda görev yapan avukatların maaşı gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Avukat maaşı ne kadar oldu?" İşte 2025 avukat maaşları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2025 - 19:24 Güncelleme: 03.07.2025 - 19:24
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        • 1

          Milyonlarca emekli ve memur tarafından merakla beklenen 6 aylık enflasyon farkı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyonunu yüzde 1,37, yıllık enflasyonu da yüzde 35,05 olarak açıkladı. Bu veriler doğrultusunda, memur maaşlarına ise yüzde 15,57 oranında zam yapılmış olacak. Peki, "Avukat maaşı ne kadar oldu? Temmuz 2025 avukat maaşına yüzde kaç zam geldi?" İşte detaylar...

        • 2

          AVUKAT MAAŞI NE KADAR OLDU?

          Temmuz zammıyla avukat maaşı (1/4) 63.637TL’den 73.515 liraya yükselmiş olacak.

        • 3

          6 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU!

          TÜİK verilerine göre Ocak-Nisan 2025 dönemine ait enflasyon oranları; Ocak yüzde 5,03, Şubat yüzde 2,27, Mart yüzde 2,46 ve Nisan ayında yüzde 3, Mayıs'ta yüzde 1,53 ve Haziran'da yüzde 1,37 olmak üzere altı aylık enflasyon yüzde 16,67 olarak gerçekleşti.

        • 4

          Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyonunu yüzde 1,37, yıllık enflasyonu da yüzde 35,05 olarak açıkladı. Ocak – haziran dönemi enflasyonu yüzde 16,67 olarak gerçekleşti.

          Buna göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde 16,67 oranında zam yapılacak.

          Memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise yüzde 15,57 oranında zamlanacak. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ile memur maaşları ve emekli memur aylıkları zam oranı arasında temmuz ayında 1,1 puan fark olacak.

        • 5
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