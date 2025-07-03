Zamlı araştırma görevlisi maaşı ne kadar oldu? 2025 Temmuz araştırma görevlisi maaşlarına yüzde kaç zam geldi?
Ocak-Haziran dönemi için 6 aylık enflasyon farkı kesinleşti ve buna bağlı olarak milyonlarca kamu çalışanının memur maaş zammı da netleşti. Bu gelişme ile birlikte kamu sektöründe görev yapan birçok meslek grubunun maaşlarında güncelleme yapıldı. Peki, memur maaş zammı sonrası araştırma görevlisi maaşı ne kadar oldu? İşte, 2025 Temmuz itibarıyla zamlı araştırma görevlisi maaşı...
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Ocak-Haziran 6 aylık enflasyon farkı netleşti ve bu doğrultuda milyonlarca kamu çalışanını ilgilendiren memur maaş zammı da belirlendi. Bu kapsamda kamuya bağlı birçok meslek grubunun maaşı güncellendi. Peki, memur maaş zammına göre araştırma görevlisi maaşı ne kadar oldu? İşte, 2025 Temmuz zamlı araştırma görevlisi maaşı...
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TÜİK 2025 HAZİRAN ENFLASYON RAKAMLARINI AÇIKLADI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre göre haziranda enflasyon aylık yüzde 1.37, yıllık yüzde 35.05 oldu.
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6 AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE KAÇ OLDU?
Ocak-Haziran arası 6 aylık enflasyon farkı yüzde 16,67 oldu.
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MEMUR MAAŞ ZAMMI 2025: MEMUR MAAŞLARINA YÜZDE KAÇ ZAM GELDİ?
Temmuz ayında emekli memur aylıklarına ve memur maaşlarına ise yüzde 15,57 oranında zam yapılacak.
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2025 TEMMUZ ZAMLI ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MAAŞI NE KADAR OLDU?
Memurlara yapılan yüzde 15,57 zam oranı doğrultusunda 2025 Temmuz zamlı araştırma görevlisi maaşı 61 bin 180 TL'den, 70 bin 706 TL'ye yükseldi.