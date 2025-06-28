Derecik'ten sonra Şemdinli'de de bir vakanın görüldüğünü kaydeden Adıgüzel, şöyle konuştu: "O vakayı da tamamen söndürmüş olduk. Daha sonra yaptığımız ziyaretlerde yeni bir vakanın olmadığını gördük. Aşılamalarımız tam zamanlı ve yerinde yapıldı. İl Müdürümüzün duyarlı davranışıyla hastalık kontrol altına alınmış oldu. Dünyada yaklaşık 104 ülke şap hastalığıyla mücadele ediyor. Bizim de aynı şekilde mücadelemiz devam ediyor. Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü, bu şekilde bir çalışmanın yapılmadığını, bu çalışmayı takdir ettiklerini bizzat hem makalelerinde hem de üst düzey yöneticilerimize belirtmiş durumdalar."