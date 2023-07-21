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        Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Zalgiris Vilnius Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - Galatasaray Haberleri

        Zalgiris Vilnius Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayarak ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme şansı kazanan Galatasaray, 2. ön eleme turu ilk maçında Litvanya ekibi Zalgiris Vilnius'a konuk olmaya hazırlanıyor. Çift maç usülüne göre oynanan turda ilk karşılaşmadan avantajı ele geçirmek isteyen temsilcimiz, mutlak galibiyet hedefinde. İşte, Zalgiris Vilnius Galatasaray maçı ile ilgili tüm bilgiler...

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        Giriş: 21.07.2023 - 21:24
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          ZALGIRIS VILNIUSGALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

          Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçına sahne olacak Zalgiris Vilnius Galatasaray karşılaşması 25 Temmuz Salı günü saat 19:00'da oynanacak.

        • 3

          ZALGIRIS VILNIUSGALATASARAYMAÇI HANGİ KANALDA?

          Zalgiris Vilnius Galatasaray mücadelesi S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

        • 4

          GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

          Muslera; Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino; Kerem Aktürkoğlu, Olivieira, Berkan Kutlu, Zaniolo, Mertens, Barış Alper Yılmaz

        • 5

          ZALGIRIS VILNIUSGALATASARAYRÖVANŞ MAÇINE ZAMAN?

          Zalgiris Vilnius Galatasaray rövanş maçı 2 Ağustos Çarşamba günü saat 21:30'da oynanacak.

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