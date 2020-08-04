Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Miha Zajc'a İtalya'dan talipler var. İtalyan basınına göre; Bologna ile Hellas Verona, 26 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek istiyor.

Serie A'da Empoli formasıyla boy gösteren oyuncu, Ocak 2019'da 3.5 milyon euro ve Salih Uçan karşılığında transfer edilmişti.