Zaha'dan Old Trafford'daki taraftarlara: Sizi duyamıyorum!
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Galatasaray, deplasmanda Manchester United 3-2 mağlup etti. Mücadelenin 23. dakikasında eski takımı Manchester United ağlarını sarsan Zaha, Old Trafford tribünlerini susturdu
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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Galatasaray, deplasmanda Manchester United 3-2 mağlup etti.
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Galatasaray forması giyen Wilfried Zaha, Manchester United deplasmanında dikkat çeken bir harekete imza attı.
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Fildişili yıldız, Manchester United - Galatasaray karşılaşmasının 23. dakikasında ağları sarstı ve skoru 1-1'e getirdi.
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Zaha bu golden sonra, Old Trafford tribünlerine karşı ellerini kulaklarına götürüp "Sizi duyamıyorum" hareketi yaptı.
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