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Geniş bir isim yelpazesine sahip olan Z harfi ile başlayan kız bebek isimleri, modern ve klasik isimleri bir arada bulabileceğiniz bir kategoridir. Siz de Z harfi ile başlayan kız isimleri ve anlamlarını merak ediyorsanız içeriğimizin devamına göz atabilir, isimler konusunda fikir edinebilirsiniz.

Z ile Başlayan Kız İsimleri

Z ile başlayan kız bebeği isim önerileri, pek çok anne-baba adayının dikkatini çeken bir konudur. Gerekli araştırmaları yapan ebeveynler, bebeklerine en doğru ismi seçerken oldukça titiz davranmaktadır. Z ile başlayan kız isimlerini inceleyerek, siz de kızınıza anlamlı ve güzel bir isim bulabilirsiniz.

Z Harfi ile Başlayan Kız İsimleri ve Anlamları

Zafer: Başarmak, amaca ulaşmak

Zafire: İnce ve nazik tavırlı kadın

Zahide: Dinin emirlerini yerine getiren kadın

Zahire: Parlak yıldız

Zaide: Artan, çoğalan

Zaime: Prenses, şah

Zakire: Zikreden, zikir çeken

Zambak: Güzel iri çiçekli bir süs bitkisi

Zarafet: İncelik, güzellik

Zarife: İnce, hoş tavırlı, bu tavırlarıyla hoşa giden kadın

Zatinur: Aydınlık, nurlu kişi

Zayiçe: Yıldızların belli zamandaki yerlerini gösteren cetvel

Zebercet: Zümrütten daha açık yeşil olan bir taş

Zehra: Çok beyaz, parlak yüzlü kadın

Zekavet: Zeka, zeki

Zekire: Belleği güçlü olan, unutmayan

Zekiye: Zeka sahibi, kavrayışlı kişi

Zelal: Berrak anlamında

Zelem: Tüyü ve demir ucu bulunmayan küçük bir ok çeşidi

Zeliha: Züleyha, su perisi

Zemheri: Gündönümünden sonraki şiddetli soğuklar, kara kış

Zenan: Kadınlar

Zennişan: Ünlü, tanınmış kadın

Zennur: Zinnur, nurlu, ışıklı

Zerak: Mavi, gök renkli

Zerare: Saçıntı, saçılan şey

Zeren: Anlayışlı, zeki kişi

Zergun: Altın renkli, altın gibi san olan

Zergül: Altın gibi değerli gül

Zeria: Vesile, bahane, fırsat

Zerin: Altından olan, altın gibi parlak olan, san olan

Zerişte: Altın tel, sırma

Zerka: Gök gözlü, gök mavisi

Zernigar: Altınla işlenmiş, yaldızlı

Zernişan: Kılıç gibi şeylerin üzerine kakma altınla yapılan işleme

Zerrin: Altından yapılmış, altın renginde olan

Zerver: Altın yaldızlı olan

Zerya: Okyanus demek

Zevahir: Parlak yıldızlar

Zevkan: Zevk bakımından, zevkçe

Zevra: Dicle Nehri

Zeycan: Candan, cana yakın olan

Zeynep: Değerli taşlar, mücevherler

Zeyniye: Süsle, bezekle ilgili

Zeyyal: Uzun etekli

Zeyyan: Süsler, pırıltılar

Zikra: Anma, hatırlama

Zinde: Diri, yaşayan, canlı

Zinet: Süs, bezek

Zinnur: Nurlu, ışıklı olan

Zinnure: Nurlu, ışıklı, aydınlık

Zirve: Doruk, tepe noktası

Zişan: Şanlı

Ziynet: Süs, bezek

Zuhal: Satürn

Zuhur: Görünme, meydana çıkma

Zübeyde: Öz, asıl olan

Zühdiye: Kendini ibadete veren

Zühra: Cennette bir çiçek ismi

Zühre: Çoban yıldızı

Zülal: Hafif soğuk, tatlı su

Züleyha: 1) Su perisi. 2) HZ. Yusuf’un karısının adı

Zülfa: Yakınlık, yaklaşma durumu

Zülfiyar: Sevgilinin zülüflü saçı anlamında

Zülfiye: Saçları çok güzel olan kadın

Zümra: Güzel, iyi ahlaklı kadın

Zümrüt: Yeşil renkte kıymetli taş

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner