Yüzlerce göçmen sığınma talebiyle ABD sınırına ulaştı
Yasa dışı yollarla Meksika'dan ABD'ye gelen yüzlerce göçmen sınır devriye ekiplerine teslim oldu
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Yüzlerce göçmenin Meksika'dan ABD'ye yasa dışı yollardan geçişi devam ediyor.
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Meksika ile Amerika Birleşik Devletleri arasında bulunan sınır bölgesinde, Meksikalı göçmenler sığınma talebinde bulunmak amacıyla sınır devriye ekiplerine teslim oldu.
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Teksas Ulusal Muhafızlarının çabalarına rağmen göçmenler, sınır devriyesi ekiplerinin yetki alanındaki bölgeye geçmeyi başardılar.
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