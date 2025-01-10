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        Haberler Spor Diğer Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan yılın karesini seçti! - Diğer Haberleri

        Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan yılın karesini seçti!

        Milli atıcılar Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, yılın kareleri oylaması spor kategorisinde Armand Duplantis'in olimpiyat rekoru kırdıktan sonra "Yusuf Dikeç pozu" verdiği fotoğrafa oy verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 14:15 Güncelleme: 10.01.2025 - 14:15
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        Milli atıcılar, yılın karesini seçti!
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        Türkiye'ye atıcılık branşında ilk olimpiyat madalyasını kazandıran Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

        Milli atıcılar, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya alan Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, 5 kategoride ortak tercih yaptı.

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        "Haber" kategorisinde Mostafa Alkharouf'un "Habercilik ayaklar altında" başlıklı fotoğrafını seçen milli sporcular, "Günlük Hayat" kategorisinde Cem Tekkeşinoğlu'nun "Pamuk şekerci", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Adsız Günebakan'ın "Armut piş", "Özgür Suriye" kategorisinde ise Emin Sansar'ın "Halk, bayrak, özgürlük" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

        TERCİHLERİ "YUSUF DİKEÇ POZU" OLDU

        İkili, "Spor" kategorisinde tercihini, Armand Duplantis'in olimpiyat rekoru kırdıktan sonra "Yusuf Dikeç pozu" verdiği, Mustafa Çiftçi'ye ait "Olimpiyat pozu" başlıklı fotoğraftan yana yaptı.

        Şevval İlayda Tarhan, "Olimpiyat pozu" için "En havalı fotoğraf bu." diyen Yusuf Dikeç'e, "Senin hareketini yaptığı için mi?" diyerek takıldı.

        Lens, göz kapağı ve kulak koruması gibi yardımcı teçhizat kullanmadan bir eli cebinde atışlarını yapan Yusuf Dikeç'in tarzı, olimpiyatlarda dünya çapında ilgi görmüştü.

        Sosyal medyada viral olan "Yusuf Dikeç pozu", farklı branşlardaki sporcular için de sevinç gösterisi haline gelmişti.

        DİKEÇ: SPOR DA SANAT GİBİ EVRENSEL

        Milli sporcular, fotoğrafları genel olarak çok beğendiklerini ve seçim yaparken karar vermekte zorlandıklarını söyledi.

        "Baktığımız zaman inanılmaz fotoğraflar. Gerçekten fotoğrafların hepsi çok güzel." diyen Dikeç, "ikonik" pozunun olimpiyatlara damga vurmasıyla ilgili "Sonuçta spor da sanat, müzik gibi evrenseldir. Bunun kabul görmesi, hem kendim hem de ülkem adına bizi ayrıca mutlu etti." ifadelerini kullandı.

        Atışlarını bir eli cebinde yapan Dikeç, "Bunu vücudumuzu stabil, dengede tutabilmek için yapıyoruz. Ayrı bir anlamı yok. " dedi.

        Tarhan ise fotoğraflara ilişkin "Genel olarak çok beğendik. Yusuf ağabeyin de bahsettiği gibi bu konuda uzman olmadığımız için onların bakış açısıyla bakamıyoruz. Belki çok daha farklı yorumlar yapılıyor ama bize göre farkındalık yaratmak istenilen birçok fotoğraf vardı. Hepsi birbirinden güzeldi. Biz sadece kendimizce göze hitap edenleri tercih ettik. Çoğunda tercih yapmakta zorlandık." değerlendirmesinde bulundu.

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