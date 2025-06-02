Yusuf Akçiçek'e Alman kancası!
Fenerbahçe'nin genç yıldızına Avrupa'dan talip var. Yusuf Akçiçek'i Bundesliga ekiplerinden Stuttgart gündemine aldı.
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Trendyol Süper Lig’de sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe’de, genç oyuncu Yusuf Akçiçek’e yönelik transfer ilgisi artarak devam ediyor.
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Sarı-lacivertli ekip bu sezon kupa hasreti yaşasa da, özellikle bazı genç isimlerin sergilediği performans yüzleri güldürdü. Bu isimlerin başında ise 19 yaşındaki Yusuf Akçiçek geliyor.
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Sezon boyunca gösterdiği çıkışla dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu, Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı.
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HT Spor muhabiri Esra Köse'nin haberine göre; Almanya Bundesliga temsilcilerinden Stuttgart'ın Fenerbahçe’nin genç yeteneğini kadrosuna katmak istediği öğrenildi.
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Yusuf’a yalnızca Alman ekibi değil, Fransa’dan Marsilya ve İtalya’dan Bologna’nın da ilgisi olduğu daha önce gündeme gelmişti.
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Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 20 resmi maçta görev alan Yusuf Akçiçek, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
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