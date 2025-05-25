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        Haberler Gündem Yurdun batı kesimlerinde lodos ve sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor

        Yurdun batı kesimlerinde lodos ve sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkiledi

        Bursa'da lodos yaşamı olumsuz etkiledi pazar tezgahları devrildi. Düzce'de vatandaşlar aniden bastıran yağışa hazırlıksız yakalandı. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ise şiddetli rüzgarın etkisiyle bazı ağaçlar yola devrildi, bir araç zarar gördü. İstanbul'da toz taşınımı nedeniyle yağmurla birlikte çamur yağdı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 25.05.2025 - 18:56 Güncelleme: 25.05.2025 - 19:02
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        Lodos ve sağanak yağış etkili oldu
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        Yurdun batı bölgesinde sağanak yağışlar ve lodos etkisini hissettirmeye başladı. Bursa'da gün içerisinde saatteki hızı 54 kilometreye ulaşan lodos, İnegöl ilçesinde de günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kırsal Alibeyköy Mahallesi'nde rüzgarın etkisiyle devrilen bir ağaç, park halindeki 16 J 9829 plakalı otomobilin üzerine düştü. İhbar üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri otomobilin üzerindeki ağacı motorlu testere ile keserken, araçta hasar oluştu.

        FOTO: AA
        FOTO: AA

        DÜZCE'DE ETKİLİ SAĞANAK

        Düzce'de etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

        Hava sıcaklığının 33 dereceyi bulduğu kent merkezinde, akşam saatlerinde sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oldu.

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        Güneşli havada aniden başlayan yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara sığındı.

        Kısa süreli etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokakların boşaldığı görüldü.

        Öte yandan, Düzce Valiliği, yarın öğleden sonra Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük çevrelerinde aralıklı ve yerel kuvvetli yağış beklendiğini, yaşanabilecek sel ve ani su baskınlarına karşı tedbirli olunması gerektiğini duyurdu.

        FOTO: AA
        FOTO: AA

        TURGUTLU'DA AĞAÇLAR DEVRİLDİ

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde şiddetli rüzgarın etkisiyle bazı ağaçlar yola devrildi, bir araç zarar gördü.

        İlçe merkezinde etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor.

        Şiddetli rüzgar nedeniyle Mustafa Kemal Mahallesi Muhtarlığı önündeki ağacın devrilmesiyle park halindeki 45 AHV 970 plakalı kamyonet zarar gördü.

        Yola devrilen bazı ağaçlar da Turgutlu Belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla kaldırıldı.

        Turgutlu Küçük Sanayi Sitesi'ndeki lokantanın yanında bulunan çınar ağacının devrilme anı ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        FOTO: İHA
        FOTO: İHA

        İSTANBUL'A ÇAMUR YAĞDI

        İstanbul’da toz taşınımı nedeniyle yağmurla birlikte çamur yağdı. Avrupa Yakası'nda da etkili olan yağmurda çamur araçların üzerini kapladı.

        İstanbul Avrupa Yakası’nda AKOM’un uyarılarının ardından sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Sağanak ile birlikte toz taşınımı nedeniyle çamur yağması vatandaşlara zor anlar yaşattı. Avrupa Yakası'nda da etkisini gösteren yağmurda çamur bazı araçların üzerini kapladı.

        AKOM’dan yapılan açıklamaya göre, bu gece ve pazartesi günü Afrika kökenli tozların da etkili olması beklenirken, yağışların çamurlu olabileceğinin öngörüldüğü bildirildi.

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