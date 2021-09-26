Ligin 4. haftasında deplasmanda Asteras Tripolis ile karşılaşan Olympiakos, 7. dakikada Tiquinho, 23. dakikada ise Aguibou Camara'nın golleriyle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Puanını 10'a yükselten Olympiakos, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Asteras Tripolis ise 2 puanda kaldı.

Fenerbahçe, 30 Eylül Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi D Grubu 2. hafta maçında Olympiakos'u ağırlayacak.