Yunanistan'daki orman yangınları uydudan görüntülendi

Rodos Adası'nda bir hafta önce başlayan orman yangını kontrolsüz şekilde yayılmaya devam ederken, Pazar gecesi 19 bin kişi bölgeden tahliye edilmişti.

Yunanistan İklim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bunun 'ülkede şu ana kadar gerçekleştirilen en büyük tahliye operasyonu' olduğu belirtilmişti.