Yunan Genelkurmay Başkanı'na harita tepkisi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son bir hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu bildirdi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık'ta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

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Aktürk, Bakanlığın tüm birlik ve kurumlarının proaktif savunma ile güvenlik politikaları doğrultusunda devletin bekası, milletin savunma ve güvenliği için gerçekleştirdiği görev faaliyetlerine başarıyla devam ettiğini vurguladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) devam eden operasyon, arama-tarama ve sınır güvenliği faaliyetleri kapsamında, son bir hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu belirten Aktürk, "Sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i terör örgütü mensubu olmak üzere 112 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 2 bin 447'ye, son bir haftada engellenen 1192 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 36 bin 3'e ulaşmıştır." dedi.

REKLAM Aktürk, Suriye harekat alanlarında ise 8 Ocak'tan bu yana sürdürülen tünel imha faaliyetleri kapsamında bugüne kadar Tel Rıfat bölgesinde 146, Menbic bölgesinde ise 124 kilometre uzunluğundaki tünellerin imha edildiğini söyledi. NATO SAVUNMA BAKANLARI TOPLANTISI Türk Silahlı Kuvvetlerinin, uluslararası platformlarda üstlendiği sorumluluklar ile ikili ilişkiler çerçevesinde bölgesel ve küresel güvenlik, barış ve istikrara önemli katkılar sunmaya devam ettiğini vurgulayan Aktürk, şunları kaydetti: "Bugün NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na iştirak eden Sayın Bakanımız tarafından, İttifak'ın en büyük ikinci ordusuna sahip bir ülke olarak NATO'nun caydırıcılık ve savunma duruşuyla komuta ve kuvvet yapısına sağladığımız destek, barış ve istikrarın caydırıcı yetenekler geliştirilmesi ile korunabileceği, bunun için de müttefikler arasındaki ihraç kısıtlamaları ve diğer engellerin kaldırılmasının önem arz ettiği, PKK/KCK terör örgütünün, kendini feshetme ve silah bırakma kararının önemli bir gelişme olduğu, sürecin sabote edilmesine ve uzatılmasına müsaade etmeyeceğimiz özellikle vurgulanmaktadır. Yine toplantılar çerçevesinde, Sayın Bakanımız tarafından Belçika ve Letonya Savunma Bakanları ile ikili, Romanya ve Bulgaristan Savunma Bakanları ile üçlü formatta gerçekleştirilen görüşmelerde askeri ilişkilerimiz, savunma ve güvenlik ile savunma sanayi alanında işbirliği imkanları ve bölgesel güvenlik konuları ele alınmıştır. Sayın Bakanımız temas ve görüşmelerine bugün de devam etmektedir."

REKLAM Aktürk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın ise 2 Haziran'da, İstanbul'da gerçekleştirilen Rusya-Ukrayna müzakerelerinin ikinci turuna katıldığını hatırlattı. İsrail yönetiminin hukuksuz saldırılarını yoğunlaştırmaya ve işgalleri genişletmeye devam ettiğine dikkati çeken Aktürk, "Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırılarıyla bölgenin istikrar ve huzuruna zarar veren İsrail, Gazze'ye insani yardımın ulaşmasını da engellemeyi sürdürmektedir. Ateşkesin yeniden tesisi için yapılan görüşmelerin artık neticelenmesi ve Gazze'ye insani yardımların geçişine kesintisiz izin verilmesi gerekmektedir." ifadelerini kullandı. EĞİTİM VE TATBİKATLAR Tuğamiral Aktürk, TSK'nın imkan ve kabiliyetlerini daha üst seviyelere çıkarmak için eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin de aralıksız sürdürüldüğünü söyledi. Bu kapsamda, Defender Europe ile bağlantılı olarak 9-24 Haziran arasında Romanya'da düzenlenecek Saber Guardian tatbikatına katılım sağlanacağını belirten Aktürk, şunları kaydetti: REKLAM "6-11 Haziran tarihleri arasında Slovakya'da Strong Lineage Muharebe İçin Teşkilatlanma, 9-13 Haziran tarihleri arasında Bulgaristan'da Strike Back Taktik Seviye Komuta Yeri, 9-20 Haziran tarihleri arasında İtalya, İspanya ve Almanya'da Ramstein Ambition Hava Savunma Komuta Kontrol, Almanya'da Joint Cooperation Sivil-Asker İş Birliği, Romanya'da Sea Breeze I Amfibi Harekat, 11-25 Haziran tarihleri arasında Romanya ev sahipliğinde Batı Karadeniz'de Eurasian Partnership Mayın Karşı Tedbirleri Davet tatbikatlarına katılım sağlanacaktır."

Aktürk, NATO Müttefik Hava Komutanlığınca Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri bünyesinde yürütülen esnek caydırıcılık seçenekleri kapsamında ise bugün Romanya hava sahasında düzenlenecek "Mukabil Hava Harekatı Eğitimine" 2 adet F-16, bir havadan ihbar kontrol ve bir tanker uçak ile katılım sağlanacağını, tanker uçak tarafından Romanya'ya ait 4 adet F-16 uçağına havada yakıt ikmali yapılacağını ifade etti. DOĞAL AFETLERLE MÜCADELE TSK'nın, insani yardım faaliyetleri ile orman yangınları başta olmak üzere afetlerle mücadeleye, ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde destek verdiğini belirten Aktürk, "Bakanlığımız ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan 'Tahsis ve Rezerv Güç Protokolü' kapsamında, 3 Haziran'da Dursunbey/Balıkesir'de çıkan orman yangının söndürülmesine Orman Genel Müdürlüğüne tahsis edilen 1 helikopterimiz ile destek sağlanmıştır." dedi. REKLAM Aktürk, ayrıca Kara Kuvvetleri Komutanlığınca muhtelif miktarda, "35 milimetre Modernize Çekili Top", "Ateş İdare Cihazı", "Zırhlı Tanksavar Aracı (UMTAS CİRİT/Paletli)" ile "TRLG-230 Lazer Güdümlü Füze" muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlanarak envantere alındığını aktardı.

Ayrıca Bakanlık bağlısı ASFAT ana yükleniciliğinde İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda inşa edilen Pakistan MİLGEM projesinin ikinci gemisi olan KHAIBAR'ın 29 Mayıs'ta deniz kabul test sürecinin de başladığını belirten Aktürk, "Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğümüz tarafından retrofit işlemleri tamamlanan 8'inci A400M uçağımız 30 Mayıs'ta Hava Kuvvetlerimize teslim edilmiştir. Yine, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'mızda inşasına devam edilen 6 reis sınıfı denizaltının üçüncüsü olan MURATREİS 29 Mayıs'ta denize indirilmiştir." ifadelerini kullandı. SORULAR VE YANITLAR MSB kaynakları, Bakanlık'ta düzenlenen haftalık bilgilendirme toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik gerçekleştirdiği dron saldırısı sonrasında Türkiye'nin de dron saldırılarına yönelik hazırlık durumuna ilişkin soruları yanıtlayan kaynaklar, "Sürekli değişen muharebe sahasında ülkeler teknolojinin gelişimiyle birlikte yeni teknik ve taktikler geliştirmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Rusya ve Ukrayna savaşıyla birlikte harbin doğasında meydana gelen değişim ve dönüşümleri yakından takip etmekte, alınan dersler kapsamında yerli ve milli yüksek teknoloji ürünü insanlı ve insansız silah sistemleri ile savunma altyapısını güçlendirmeye devam etmektedir." şeklinde konuştu.

Bakanlık kaynakları, Türkiye'nin Somali'ye ATAK taarruz ve genel maksat helikopteri teslim ettiğine dair haberlerle ilgili olarak, "İki ülke arasında yürürlükteki anlaşmalar kapsamında Somali Federal Cumhuriyeti'nde güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik olarak eğitim, yardım ve danışmanlık faaliyetlerimiz sürdürülmektedir. Bu kapsamda özellikle ortak ekonomik faaliyetlere yönelik gerçekleşebilecek terörist faaliyetleri önlemek ve bu maksatla bölgede bulunan birlik ve unsurlarımızın öz güvenliğini sağlamak maksadıyla aldığımız standart tedbirlerdir." değerlendirmesinde bulundu. Yunan Genelkurmay Başkanı'nın Fener Rum Kilisesi Patriğine verdiği harita ile ilgili soruları da yanıtlayan kaynaklar, "Geçmişin mesaj vermek için araçsallaştırılması nostaljik bir avuntudan ibarettir. İki ülkenin liderleri tarafından ortaya konan yapıcı yaklaşımları sekteye uğratmaya, Türk ve Yunan halkları arasına fitne sokmak suretiyle siyasi kariyer yapmaya çalışanları nostaljik avuntulardan vazgeçerek gerçekleri görmeye, anlamaya ve kabul etmeye davet ediyoruz." diye konuştu.