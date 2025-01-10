Yüksek tansiyon belirli bir sınırı geçtikten sonra sağlık açısından tehlike oluşturan ciddi bir sorundur. Bunun için sağlık kuruluşuna gitmeden önce evde kendi imkânlarınızla tansiyonunuzu düşürebilirsiniz.

NORMAL TANSİYON NEDİR?

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Kan basıncı üst (sistolik) ve alt (diyastolik) ölçümlerle ifade edilir. Her ikisi de eşit derecede önemli olmakla birlikte kanın atardamarlara doğru itilme gücünü gösteren sistolik kan basıncının yükselme olasılığı daha yüksektir. Alt kan basıncı, kalp dinlenme halindeyken aynı basıncı ölçer. Sağlıklı bir kan basıncı değeri ortalama 120/80'dir.

YÜKSEK TANSİYON NEDİR?

Hipertansiyon olarak da bilinen yüksek tansiyon, kalp atışı sırasında kanın arter duvarlarına uyguladığı basıncın yansımasıdır. Kalp hastalıkları başta olmak üzere damar tıkanıklığı ve beyin kanaması gibi birçok hastalığa zemin hazırlayan bir sağlık problemi olan yüksek tansiyon, uygulanacak doğal yöntemler sayesinde sağlıklı seviyelere indirilebilir.

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TANSİYON NEDEN ÇIKAR?

Kan basıncı, gün içindeki aktiviteler ya da tıbbi durumlar nedeniyle hafif yükselebilir. Bu durumda baş ağrısı veya yorgunluk görülebilir. Tehlikeli derecede yüksek kan basıncı, özellikle ayakta dururken veya otururken bulanık görüş ve baş dönmesiyle kendini gösterir. Göğüs ağrısı, nefes darlığı, burun kanaması veya tek taraflı güçsüzlük ve geveleyerek konuşma gibi felç benzeri semptomlar başladığında acil tıbbi yardım alınması gerekir.Tansiyonun çıkma nedenleri arasında aşağıdakiler bulunur:

- Diyabet

- Obezite

- Aşırı alkol tüketimi

- Sigara kullanmak

- Sağlıksız beslenme

- Fiziksel açıdan hareketsizlik

- Genetik faktörler

YÜKSEK TANSİYONU HANGİ DOĞAL YOLLARLA DÜŞÜREBİLİRSİNİZ?

Yüksek tansiyon, dikkat edilmesi gereken ciddi bir sağlık sorunudur ve genellikle 14/9 değerinin üzerindeki tansiyonlar yüksek tansiyon olarak kabul edilir. Yüksek tansiyonun yol açtığı riskleri azaltmak ve kontrol altına almak için evde uygulayabileceğiniz doğal yöntemler bulunmaktadır.

UYARI: HABERDE YER ALAN ÖNERİLERİ DOKTORUNUZA DANIŞMADAN DENEMEYİNİZ.

İşte tansiyonu düşürmek için kullanabileceğiniz bazı etkili yöntemler:

REKLAM 1. LİMONLU SU VE AYRAN İÇMEK Limon, içerdiği potasyum sayesinde tuzun kan basıncını artırıcı etkisini dengeler. Bir bardak suya limon sıkarak içmek tansiyonunuzu düşürebilir. Ayrıca, potasyum açısından zengin olan ayran içmek de benzer şekilde tansiyonu düşürür. 2. DÜZENLİ EGZERSİZ Haftada en az 2 saat orta yoğunlukta egzersiz yapılması ve bu sürenin zamanla 30 dakika kadar artırılması, kan basıncının iyileşmesine yardımcı olabilir. Yürümek veya koşmak gibi aerobik egzersizler, kalbin güçlendirilmesine yardımcı olduğu için yüksek tansiyona iyi gelebilir. Egzersiz, ayrıca stresin azalmasına da yardımcı olabilir. Yoga gibi egzersizler, stresi hafifletmeye yardımcı olabilecek nefes egzersizlerini içerir. 3. SARIMSAK TÜKETMEK Sarımsak, damarları genişleterek kan akışını düzenler ve tansiyonun normal seviyelere düşmesine katkıda bulunur. Çiğ olarak veya yemeklerinize ekleyerek sarımsak tüketmek bu konuda etkili olacaktır. 4. KİLO KONTROLÜNÜ SAĞLAMAK Fazla kilolu veya obez olmak, vücuda yük bindirir ve kan basıncını artırır. Boya ve yaşa göre sağlıklı kiloyu korumak; kan basıncının düşürülmesine, yüksek tansiyonun kontrol edilmesine ve diğer sağlık sorunları riskinin azalmasına yardımcı olabilir. Kilo verme hedeflerine ulaşılması için sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite planı yapılabilir. REKLAM 5. POTASYUM AÇISINDAN ZENGİN GIDALARI TÜKETMEK Potasyum, damar duvarlarını gevşeterek tansiyonu düşürür. Muz, avokado, domates ve kavun gibi potasyum zengini gıdaları tüketmek tansiyonunuzu kontrol altına almanıza yardımcı olur. 6. OMEGA-3 Omega-3 yağ asitleri, kan basıncını düşürmede ve kalp sağlığını korumada etkilidir. Somon, uskumru, keten tohumu ve ceviz gibi omega-3 açısından zengin gıdaları diyetinize ekleyebilirsiniz. 7. KALSİYUM ALIMINI ARTIRMAK Kalsiyum, tansiyonun düzenlenmesinde önemli bir rol oynar. Süt ürünleri, brokoli, badem ve yeşil yapraklı sebzeler gibi kalsiyum açısından zengin gıdaları tüketmek tansiyonu dengelemeye yardımcı olabilir. 8. KETEN TOHUMU Keten tohumu, omega-3 yağ asitleri ve lif açısından zengindir. Yemeklerinize veya yoğurda ekleyerek keten tohumu tüketmek tansiyonu düşürmede yardımcı olabilir. 9. EVDE TANSİYONU KONTROL ETMEK Metabolik sendrom ve uyku apnesi gibi kişilerin farkında olmadığı altta yatan sağlık sorunları tansiyonun çıkmasına neden olabilir. Evde tansiyonun düzenli aralıklarla kontrol edilmesi, yapılan değişikliklerin sonuçlarının görülmesini ve kan basıncının daha fazla kontrol altına alınmasına yardımcı olabilir.

10. BAŞINIZI SOĞUK SU İLE YIKAYIN Soğuk su, vücuttaki sinirleri uyararak kan basıncını düşürür ve tansiyonun düşmesini sağlar. Tansiyon baş ağrısı yapar mı? Hiper tansiyon nedir?