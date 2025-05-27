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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Yönetimden Osimhen'e: Kararını ver! - Galatasaray Haberleri

        Yönetimden Osimhen'e: Kararını ver!

        Victor Osimhen'e Suudi Arabistan'dan iki teklif var; Galatasaray ise bekleyişi uzatma niyetinde değil. Sarı-kırmızılı yönetim, Nijeryalı yıldızın kararını bir an önce vermesini istedi.

        Giriş: 27.05.2025 - 09:41 Güncelleme: 27.05.2025 - 09:41
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          Galatasaray’ı bu sezon şampiyonluğa taşıyan Victor Osimhen taraftarın sevgilisi olmuş durumda.

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          Nijeryalı için yapılan “Taraftar çıldırdı Osimhen’i istiyor” tezahüratları kutlamalara da damga vurdu.

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          Galatasaray Osimhen için tüm şartlarını zorladı 15 milyon Euro’luk teklifini iletti; bekleyişe geçti.

        • 4

          Diğer yandan Nijeryalı yıldız Avrupa devlerinden istediği teklifleri henüz alabilmiş değil.

        • 5

          Napoli, oyuncuyu Juventus’a satmamak için ayak diretiyor ve Osimhen’e Suudi Arabistan’dan iki teklif var.

        • 6

          FIFA Kulüpler Dünya Kupası’na katılacak El Hilal, Osimhen için yıllık 40 milyon Euro teklif etmiş durumda.

        • 7

          Suudi Arabistan 1. Ligi’ne yeni yükselen NEOM kulübü ise El Hilal’den daha yüksek bir teklif hazırlığı içerisinde.

        • 8

          Osimhen’in mevcut teklifler içerisinde Suudi Arabistan’dan gelenlere sıcak baktığı öğrenildi.

        • 9

          Galatasaray ise Nijeryalı yıldızın kararını bir an evvel vermesini istiyor.

        • 10

          Bu transfer için yüklü bir kaynak ayıran Cimbom transfer planlamasını Osimhen’in durumuna göre şekillendirecek.

        • 11
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