Yönetimden Osimhen'e: Kararını ver!
Victor Osimhen'e Suudi Arabistan'dan iki teklif var; Galatasaray ise bekleyişi uzatma niyetinde değil. Sarı-kırmızılı yönetim, Nijeryalı yıldızın kararını bir an önce vermesini istedi.
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Galatasaray’ı bu sezon şampiyonluğa taşıyan Victor Osimhen taraftarın sevgilisi olmuş durumda.
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Nijeryalı için yapılan “Taraftar çıldırdı Osimhen’i istiyor” tezahüratları kutlamalara da damga vurdu.
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Galatasaray Osimhen için tüm şartlarını zorladı 15 milyon Euro’luk teklifini iletti; bekleyişe geçti.
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Diğer yandan Nijeryalı yıldız Avrupa devlerinden istediği teklifleri henüz alabilmiş değil.
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Napoli, oyuncuyu Juventus’a satmamak için ayak diretiyor ve Osimhen’e Suudi Arabistan’dan iki teklif var.
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası’na katılacak El Hilal, Osimhen için yıllık 40 milyon Euro teklif etmiş durumda.
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Suudi Arabistan 1. Ligi’ne yeni yükselen NEOM kulübü ise El Hilal’den daha yüksek bir teklif hazırlığı içerisinde.
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Osimhen’in mevcut teklifler içerisinde Suudi Arabistan’dan gelenlere sıcak baktığı öğrenildi.
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Galatasaray ise Nijeryalı yıldızın kararını bir an evvel vermesini istiyor.
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Bu transfer için yüklü bir kaynak ayıran Cimbom transfer planlamasını Osimhen’in durumuna göre şekillendirecek.
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