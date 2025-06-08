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        Haberler Gündem Yolcu treni, sürücüsünün raylara bırakıp kaçtığı otomobile çarptı - Güncel haberler

        Yolcu treni, sürücüsünün raylara bırakıp kaçtığı otomobile çarptı

        Kütahya'da yolcu treni, sürücüsünün raylar üzerinde park halinde bıraktığı otomobile çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 02:39 Güncelleme: 08.06.2025 - 02:39
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        Yolcu treni otomobile çarptı
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        Kaza, Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde meydana geldi. Ankara-İzmir seferi yapan yolcu treni, Bosnalı sokak üzerine geldiğinde tren rayları üzerinde park halinde olan otomobile çarptı.

        Çarpışmanın şiddetiyle araç tren yolu yanındaki araziye sürüklendi. Makinist ifadesinde, çarpışmanın hemen öncesinde araç sürücüsünün otomobilden inerek kaçtığını belirtti.

        İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, firar eden sürücünün kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

        Hurdaya dönen araç ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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