YKS'ye 2.5 milyondan fazla aday katılacak

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, yaptığı yazılı açıklamada, sınava ilişkin verileri paylaştı.

Ersoy, YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 560 bin 649 adayın, ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) 1 milyon 721 bin 60 adayın, üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi'ne (YDT) ise toplam 215 bin 448 adayın başvurduğunu belirtti.

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YDT'ye İngilizce'den 206 bin 784, Arapça'dan 4 bin 331, Almanca'dan 2 bin 570, Fransızca'dan 1028 ve Rusça'dan 735 adayın sınava katılacağını belirten Ersoy, sınavın 81 il ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Lefkoşa dahil olmak üzere toplam 250 sınav merkezinde yapılacağını kaydetti.

Ersoy, "Hakkari'nin Şemdinli ilçesi, Hatay'ın Hassa ilçesi, Kocaeli'nin Dilovası ilçesi, Kütahya'nın Gediz ilçesi, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi ve Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki sınav merkezlerinde ilk kez YKS uygulaması gerçekleştirilecek. TYT oturumlarında 7 bin 848 bina ve 143 bin 213 salon, AYT oturumlarında 5 bin 78 bina ve 93 bin 793 salon, YDT oturumlarında ise 988 bina ve 10 bin 424 salon kullanılacak" bilgisini verdi.

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EN GENÇ ADAY 15, EN YAŞLI ADAY 81 YAŞINDA

Ersoy, "2025-YKS'ye başvuranların 1 milyon 375 bin 389'unu kadın, 1 milyon 185 bin 260'ını erkek adaylar oluşturdu" açıklamasını yaptı.

Sınavın en genç adayının 15, en yaşlı adayının ise 81 yaşında olduğunu, 50 yaş ve üzeri 21 bin 229 adayın başvuruda bulunduğuna dikkati çeken Ersoy, YÖK tarafından belirlenen 34 yaş üstü kadın kontenjanından yararlanmak isteyen aday sayısının ise 75 bin 409 olduğunu belirtti. EN ÇOK BAŞVURU ANADOLU LİSELERİNDEN Adayların okul türleri ve öğrenim durumları hakkında bilgiler veren Ersoy, şunları kaydetti: "Adayların 1 milyon 167 bin 791'ini Anadolu lisesi, 545 bin 582'sini meslek lisesi, 362 bin 484'ünü açık öğretim lisesi, 198 bin 536'sını imam hatip lisesi, 98 bin 535'ini fen lisesi mezunları oluşturuyor. 187 bin 721 aday ise diğer lise türlerinden mezun olup sınava başvurmuş durumda. Başvuranlardan 840 bin 1 aday lise son sınıfta bulunuyor. Lise mezunu olup bir yükseköğretim programına yerleşmemiş aday sayısı 1 milyon 102 bin 959, bir yükseköğretim programına yerleşmiş kayıtlı aday sayısı 333 bin 371, bir yükseköğretim programından mezun olan aday sayısı 218 bin 314, yükseköğretim kurumundan kaydı silinen ve sınava başvuran aday sayısı ise 66 bin 4 oldu." REKLAM YAKLAŞIK 1 MİLYON ADAY İLK KEZ SINAVA GİRECEK Ersoy, bu yıl 976 bin 697 adayın YKS'ye ilk kez başvurduğunu bildirdi.

Şehit ve gazi yakınları ile gazilerin sınav, başvuru hizmet ve yerleştirme ücretlerinden muaf tutulduğunu aktaran Ersoy, bu kapsamda 12 bin 94 adayın sınav ücretinden muaf tutulduğunu kaydetti. ENGELLİ ADAYLAR İÇİN ÖZEL DÜZENLEMELER TYT'ye 12 bin 607, AYT'ye 8 bin 352, YDT'ye ise 1094 engelli adayın katılacağının altını çizen Ersoy, engel türlerine göre adaylara yönelik bireyselleştirilmiş sınav hizmetlerine davam ettiklerini ifade etti. Engelli adayların ihtiyaçlarına göre erişilebilir binalarda, kendilerine uygun sınav salonlarında sınava katılacağını bildiren Ersoy, talepleri doğrultusunda ilgili görevli atamalarını gerçekleştirdiklerini, onların emeklerinin ve gayretlerinin karşılığını alabilecekleri tüm düzenlemeleri sağladıklarını vurguladı. 4.5 MİLYONDAN FAZLA KİTAPÇIK BASILDI ÖSYM Başkanı Ersoy, soru kitapçıklarının basım sürecinin kapalı matbaa döneminde 115 personel tarafından yürütüldüğünü bildirdi. Ersoy, "Kapalı merkezde güvenlik, faraday kafesi, jammer gibi sistemlerle sağlanıyor. 4.5 milyondan fazla kitapçık basıldı, yaklaşık bir ton kağıt kullanıldı. YDT'nin tamamlanmasıyla görevli personel ailelerine kavuşacak" ifadelerini kullandı. Sınav evraklarının illere taşınması ve sınav sonrası merkeze geri gönderilmesi sürecinde 528 şehirler arası, 6 bin 510 şehir içi nakil aracı kullanılacağını belirten Ersoy, tüm sürecin emniyet birimleriyle koordineli şekilde yürütüleceğini, üç oturumda toplam 52 bin 562 emniyet personeli, 9 bin 598 dedektör ve 93 bin 718 kameranın görev yapacağını kaydetti.

Ersoy, YKS oturumlarında toplam 592 bin 272 kişinin görev alacağını ifade ederek, "TYT'de 333 bin 836, AYT'de 226 bin 138, YDT'de ise 32 bin 298 görevli yer alacak. Sürecin güven içinde tamamlanması için tüm kurumlarla işbirliği içindeyiz" açıklamasında bulundu.