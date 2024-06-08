Yassı Çemen Savaşı Kimler Arasında Oldu?

Yassı Çemen Savaşı, bir tarafta Alaeddin Keykubad önderliğindeki Anadolu Selçuklu Devleti ve Eyyubiler İttifakı; diğer tarafta da Celaleddin Harezmşah komutasındaki Harezmşahlar Devleti arasında olmuştur. Anadolu Selçuklu ve Eyyubiler’in kesin galibiyetiyle sonuçlanmıştır.

Yassı Çemen Savaşı Özeti ve Tarihi

Harezmşahlar Devleti günümüzdeki Afganistan, Özbekistan coğrafyasında gücünü pekiştiren ve hüküm süren bir Türk devletiydi. Etki alanını İran’a kadar genişletmiş olan Harezmşahlar, 1200 yılında Orta Asya’da ortaya çıkan Moğol istilası neticesinde Moğolların açık hedefi haline gelmişti. Moğollar karşısında Semerkand ve Buhara gibi önemli kentlerini kaybeden Harezmşahlar’ın hükümdarı Celaleddin Harezmşah, Moğol istilasından sakınmak için topladığı ordusuyla beraber, önce Hindistan’a, oradan da Doğu Anadolu coğrafyasına yöneldi. Doğu Anadolu coğrafyasını kontrol eden Anadolu Selçuklu Devleti ile Harezmşahlar arasında var olan iyi ilişkiler, Moğolların bu iki Türk devletinin arasını açması sonucu bozulmaya başlamıştı. Bu ihtilaflı ilişki üzerine, iki devlet arasında sorunlu bir bölge olan Ahlat’ın, Harezmşahlar tarafından işgal edilmesi de eklenince yaşanacak olan savaş artık kaçınılmaz hale gelmişti.

Tüm bu sürecin sonunda iki ordu bugünkü Erzincan ve Sivas yakınlarında karşı karşıya gelmiştir. Türk tarihi açısından ağır sonuçları olan Yassı Çemen Savaşı tarihi ise 10 – 12 Ağustos 1230 ‘dur ve iki gün sürmüştür.