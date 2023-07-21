YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı! YKS tercihleri ne zaman başlayacak?
YKS tercih kılavuzu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının 20 Temmuz'da açıklanmasının ardından ÖSYM tarafından yayınlandı. Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların tercih işlemleri 27 Temmuz ile 8 Ağustos günleri arasında gerçekleştirilecek. Öğrenciler AYT, TYT ve YDT oturumlarından aldıkları puanlarla YKS tercih kılavuzu ışığında tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte 2023 YKS tercih kılavuzuna ilişkin merak edilenler...
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YKS tercih kılavuzu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından yayınlandı. 17-18 Haziran günlerinde gerçekleştirilen üniversite sınavı sonuçları 20 Temmuz Perşembe günü açıklandı. Adaylar TYT, AYT ve YDT oturumlarından aldıkları puanlarla YS tercih işlemlerini 27 Temmuz ile 8 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirecekler. İşte 2023 YKS tercih kılavuzu ile Yükseköğretim programları ve kontenjanları hakkında mera edilenler...
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YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI!
ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS sonuçlarının ÖSYM'nin internet adresinden açıklandığını bildirdi.
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YKSSINAV SONUÇLARI NASIL, NEREDEN SORGULANIR?
Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.
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YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI
YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı. YKS tercih kılavuzu için ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde:
"2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 20-25 Temmuz 2023 tarihleri arasında ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir."
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YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2022 yılında YKS tercih işlemleri 27 Temmuz-05 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr ’den gerçekleştirilmişti. Bu yılki YKS üniversite tercih tarihlerine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. ÖSYM, tarafından YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih sürecinin de başlaması bekleniyor.
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YKS TERCİHLERİNDE KAÇ TERCİH HAKKI BULUNUYOR?
YKS tercihlerinde adayların 24 hakkı bulunuyor.
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