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        Haberler Bilgi YKS soru ve cevap anahtarı yayımlandı: 2025 YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı görüntüleme ekranı YKS soru ve cevaplarına nasıl bakılır?

        YKS soru ve cevap anahtarı yayımlandı: 2025 YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı görüntüle

        2025 YKS sonuçlarının 19 Temmuz'da ilan edilmesinin ardından, ÖSYM sınav sürecine dair bir diğer önemli adımı da attı. YKS'ye ait soru kitapçıkları ve cevap anahtarları resmi olarak yayımlandı. Böylece adaylar, verdikleri yanıtları bir kez daha gözden geçirme ve sınav performanslarını değerlendirme fırsatı buldu. Peki, YKS soru ve cevap anahtarına nereden ulaşılır? İşte, 2025 ÖSYM YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı görüntüleme ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.07.2025 - 11:28 Güncelleme: 19.07.2025 - 11:28
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        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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