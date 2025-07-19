AYT-TYT-YDT puanı ile hangi bölüme girilir? 2025 AYT-TYT-YDT puanı ile alan üniversite bölümleri listesi
2025 YKS sonuçları açıklandı. 2 milyondan fazla kişinin girdiği sınav sonrası AYT, TYT ve YDT puanlarını öğrenen öğrenciler, üniversite bölümlerini araştırmaya başladı. ÖSYM tarafından yayınlanan YKS kılavuz ile beraber, AYT, TYT ve YDT puanı ile alım yapan bölümler belli oldu. Peki, AYT-TYT-YDT puanı ile hangi bölüme girilir? İşte, 2025 YKS AYT-TYT-YDT puanı ile alan sözel, sayısal, eşit ağırlık üniversite bölümleri listesi...
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2025 YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca aday puanlarını öğrenerek tercih sürecine adım attı. TYT, AYT ve YDT oturumlarından aldıkları puanlara göre tercih yapacak öğrenciler, hangi puan türüyle hangi bölümlere girilebileceğini araştırmaya başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz, puan türlerine göre alım yapılan üniversite bölümlerini ortaya koydu. Peki, TYT-AYT-YDT puanı ile hangi üniversite bölümleri tercih edilebilir? İşte 2025 YKS puan türlerine göre sözel, sayısal ve eşit ağırlık alanlarında tercih edilebilecek bölümler listesi…
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2025 YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2025-YKS sonuçlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
YKS'nin tamamlanmasının ardından başlayan heyecanlı bekleyişin bugün itibarıyla sona erdiğini, 2,5 milyondan fazla adayın başvurduğu YKS sonuçlarının açıklandığını belirten Ersoy, adayların sınav sonuçlarına "https://ykssonuc.osym.gov.tr/" internet adresi üzerinden erişebileceğini bildirdi.
Ersoy sonuçların açıklanmasıyla birlikte dereceye giren adayların da belli olduğunu aktararak, yoğun çalışma dönemi geçirerek sınava hazırlanan adayları, bu süreçte adayların yanında olan aileleri ve tüm eğitim camiasını tebrik etti.
AA'nın haberine göre; üniversitelere yerleşeceklerin eğitimlerini en güzel şekilde tamamlayacaklarına ve ülkede faydalı görevler üstleneceklerine inandığını vurgulayan Ersoy, şu ifadeleri kullandı:
"Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih süreci başlıyor. 2025-YKS tercih işlemleri, 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Tercih sürecinde adaylarımıza, ilgi alanları ve yeteneklerini dikkate almalarını, tercih edecekleri alanları iyi araştırmalarını, yayımlayacağımız kılavuzdan bölümlere ilişkin bilgileri dikkatlice okumalarını ve profesyonel destek almalarını tavsiye ediyorum. Yapacakları tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."
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2025 ÖSYM YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI
2025 YKS sonuç sayfası adayların erişimine açıldı. Sonuçlar, 'https://ykssonuc.osym.gov.tr/' adresinden adayların T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapılarak görüntülenebilecek.
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2025 AYT, TYT VE YDT PUANI İLE GİRİLEN ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ
YKS sonuçlarının açıklanmasıyla üniversite adayları, hangi bölümün hangi puan türüyle alım yaptığını araştırmaya başladı. ÖSYM tarafından yayınlanan 2025 YKS kılavuzu ile AYT, TYT VE YDT puanı ile alım yapan bölümler belli oldu.
2025 YKS KILAVUZU İLE AYT, TYT VE YDT PUANI İLE GİRİLEN ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ