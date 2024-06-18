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        Haberler Bilgi Yaşam YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? Üniversite sınavı 2024 YKS sonuçları sorgulama ekranı!

        YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? Üniversite sınavı 2024 YKS sonuçları sorgulama ekranı

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS sonuçları gündemde yer alıyor. Üniversiteye giriş kapsamında milyonlarca öğrencinin katılımı ile YKS sınavı TYT oturumu 8 Haziran'da, AYT oturumu ise 9 Haziran'da sona erdi. Peki YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Üniversite sınavı 2024 YKS sonuçları sorgulama ekranı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.06.2024 - 15:58 Güncelleme: 18.06.2024 - 15:58
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        • 1

          Yaklaşık 3 milyonu aşkın öğrencinin katılım gösterdiği YKS sonuçları için nefesler tutuldu. Toplamda 3 oturumda gerçekleşen YKS sınav sonuçları ÖSYM AİS ekranında sorgulanacak. İşte YKS sonuçları sorgulama sayfası

        • 2

          YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih duyuruldu. ÖSYM, yaptığı duyuruya göre sonuçları 17 Temmuz’da açıklayacak

        • 3

          YKS SONUÇLARI 2024 NEREDEN ÖĞRENİLİR?

          YKS TYT,AYT ve YDT sonuçları erişime açıldığında, ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yapılarak öğrenilecektir.

        • 4
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