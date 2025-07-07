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        Haberler Bilgi Gündem YKS sonuç tarihi belli oldu! YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimi ile 2025 YKS sonuç açıklama tarihi

        YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuç tarihi belli oldu!

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 22 Haziran'da tamamlanan TYT, AYT ve YDT oturumlarıyla sona erdi. Sınav sürecini geride bırakan yüz binlerce aday, gözünü ÖSYM'den yapılacak açıklamaya çevirdi. Üniversite hayallerine bir adım daha yaklaşmak isteyen adaylar, YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte YKS sonuç tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.07.2025 - 21:15 Güncelleme: 07.07.2025 - 21:15
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        • 1

          Aylarca süren hazırlık sürecinin ardından 22 Haziran’da tamamlanan YKS oturumları, üniversite hayali kuran yüz binlerce aday için sona erdi. Şimdi ise gözler, sınavın kaderini belirleyecek o kritik tarihte: YKS sonuçlarının açıklanacağı gün. TYT, AYT ve YDT sınavlarını geride bırakan adaylar, ÖSYM’den gelecek resmi duyuruya kilitlenmiş durumda. YKS sonuçları hakkıda detaylar haberimizde...

        • 2

          2025 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          ÖSYM sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları 22 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.

        • 3

          YKS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

          Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecekler.

        • 4

          2025 YKS SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

          Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıldı.

          ÖSYM tarafından yayımlanan duyuruya göre, Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarına ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.

          2025 YKS SORULARI VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          YKS SONUÇLARININ AÇIKLANMASIYLA TERCİH DÖNEMİ BAŞLAYACAK

          YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite tercih süreci başlayacak. Adaylar, elde ettikleri puanlara göre ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzunu kullanarak tercihlerini yapabilecek.

          Tercih işlemlerine dair detayların ise sonuçların açıklanacağı gün veya hemen sonrasında kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

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