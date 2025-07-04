Üniversite hayaliyle aylarca emek veren adaylar için YKS maratonu sona erdi, şimdi sırada heyecanla beklenen sonuçlar var. 22 Haziran’da gerçekleşen sınavın ardından TYT, AYT ve YDT oturumlarını geride bırakan öğrenciler, geleceğe yön verecek puanlarını öğrenmek için ÖSYM'den gelecek açıklamaya kilitlendi. Gözler şimdi sınavın kaderini belirleyecek o tarihte. Peki, 2025 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...