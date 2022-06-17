Yükseköğretim Kurumları Sınavı için geri sayım başladı. Yurt genelinde milyonlarca öğrenci YKS sınavında ter dökecek. Üniversite sınavı; Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) gibi üç oturumda gerçekleşecek. İyi bir üniversite hayaliyle sınava katılacak olan öğrenciler, twitter üzerinden komik YKS paylaşımları yapmaya başladı. İşte, öğrencilerden komik 2022 YKS paylaşımları…