Sınavın ikinci oturumu AYT 18 Haziran saat 10.15'te başladı ve 180 dakika sürdü.
AYT oturumu saat 13.15'te bitti.
AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan 160 soruluk kitapçık verildi.
Üçüncü oturum YDT ise 18 Haziran Pazar günü saat 15.45'te başladı ve 17.45'te sona erdi.
Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak 120 dakikalık sınavda, adaylara başvuruda bulundukları yabancı dile ait soru kitapçığı verildi.