Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimi ve 2025 YKS TYT, AYT, YDT sonuç tarihi belli oldu!

        YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimi ile 2025 YKS TYT, AYT, YDT sonuç tarihi belli oldu!

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları için geri sayım devam ediyor. 21-22 Haziran tarihlerinde düzenlenen üniversite sınavına katılım sağlayan adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. ÖSYM sınav takvimi ile YKS sonuç tarihi belli oldu. Peki, YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? TYT, AYT, YDT sonuçları ayın tarihte mi açıklanacak? İşte ÖSYM takvimi ile2025 YKS TYT, AYT, YDT sonuç tarihi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2025 - 12:15 Güncelleme: 24.06.2025 - 19:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS), 21-22 Haziran tarihlerinde tamamlandı. Üç oturum şeklinde düzenlenen üniversite sınavı şimdi sonuç adımında. YKS sonuç tarihi bilgisi ÖSYM sınav takviminde yer aldı. YKS sonuçları Temmuz ayında açıklanacak olup sorgulama işlemleri ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden yapılacak. Peki, 2025 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? TYT, AYT, YDT sonuç ayın tarihte mi açıklanacak?

        • 2

          2025 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          ÖSYM sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları 22 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.

          TYT, AYT ve YDT sonuçları da aynı gün erişime açılacak.

        • 3

          YKS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

          Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecekler.

        • 4

          Sonuç ekranında şu bilgiler bulunacak:

          Testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayısı

          TYT puanı ve başarı sırası

          Varsa AYT ile YDT puanları ve başarı sıraları

          Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)

        • 5

          2025 YKS SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

          Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıldı.

          ÖSYM tarafından yayımlanan duyuruya göre, Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarına ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.

          2025 YKS SORULARI VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          YKS SONUÇLARININ AÇIKLANMASIYLA TERCİH DÖNEMİ BAŞLAYACAK

          YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite tercih süreci başlayacak. Adaylar, elde ettikleri puanlara göre ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzunu kullanarak tercihlerini yapabilecek.

          Tercih işlemlerine dair detayların ise sonuçların açıklanacağı gün veya hemen sonrasında kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

        • 7
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran: Onlar ateşkesi ihlal etmezse biz de etmeyiz
        İran: Onlar ateşkesi ihlal etmezse biz de etmeyiz
        Trump: İki taraf da ateşkesi ihlal etti, kızgınım
        Trump: İki taraf da ateşkesi ihlal etti, kızgınım
        Doğalgaz patlamasında can pazarı!
        Doğalgaz patlamasında can pazarı!
        24 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        24 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump bugün görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump bugün görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ve İran ateşkese uymalı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ve İran ateşkese uymalı
        Mühür de yetmedi, kaynakla kapıyı kapattılar!
        Mühür de yetmedi, kaynakla kapıyı kapattılar!
        Trump'tan ateşkes açıklaması! İsrail-İran hattında son durum
        Trump'tan ateşkes açıklaması! İsrail-İran hattında son durum
        Fenerbahçe'nin Sancho teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin Sancho teklifini duyurdular!
        Savcıyı makamında tehdit iddianamesi kabul edildi
        Savcıyı makamında tehdit iddianamesi kabul edildi
        Özel'den asgari ücret önerisi: 30 bin 205 TL
        Özel'den asgari ücret önerisi: 30 bin 205 TL
        Kalede yeni adaylar!
        Kalede yeni adaylar!
        Sağlık Bakanı: Yeni dönemin kapıları aralanacak
        Sağlık Bakanı: Yeni dönemin kapıları aralanacak
        Kahreden haber... Evladı için canını verdi!
        Kahreden haber... Evladı için canını verdi!
        Galatarasay'dan Rodrigo De Paul harekatı!
        Galatarasay'dan Rodrigo De Paul harekatı!
        Beşiktaş'a Depay önerisi!
        Beşiktaş'a Depay önerisi!
        İlk kez anlattı
        İlk kez anlattı
        Motorine indirim geldi
        Motorine indirim geldi
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Habertürk Anasayfa