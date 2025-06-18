YKS puan hesaplama 2025: (TYT-AYT-YDT) Üniversite sınavı YKS net ve puan hesaplama nasıl yapılır?
2,5 milyondan fazla adayın başvurduğu ve üç oturumdan oluşan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) 21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleştiriliyor. İlk oturum TYT 21 Haziran'da düzenlenirken, 2. oturum AYT ve 3. oturum TYT 22 Haziran'da yapılacak. Üniversite sınavının tamamlanmasının ardından YKS puan ve net hesaplama adımları gündemdeki yerini alacak. Netlerinin kaç puan getireceğini merak eden adaylar, "YKS kaç net kaç puan eder? (TYT-AYT-YDT) YKS puan hesaplama nasıl yapılır?" sorularına yanıt aramaya başlayacak. İşte, ÖSYM kılavuzu ile üniversite sınavı YKS puan hesaplama formülü!
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS), 21-22 Haziran tarihlerinde düzenleniyor. İlk oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 21 Haziran Cumartesi günü gerçekleşirken, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 22 Haziran Pazar günü yapılacak. Üniversite sınavının tamamlanmasının ardından netlerinin kaç puan getireceğini öğrenmek isteyen adaylar, YKS puan hesaplama işlemlerine başlayacak. Peki, 2025 YKS’de kaç net kaç puan eder? Üniversite sınavı YKS net ve puan hesaplama nasıl yapılır? İşte, ÖSYM kılavuzu ile (TYT-AYT-YDT) YKS net ve puan hesaplama 2025 formülü...
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2025 YKS KILAVUZU İLE SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:
Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.
Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.
Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.
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Sınavdan sonra ÖSYM veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.
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TYT’de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C’deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır.
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A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacaktır.
AYT ve YDT’de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1E’deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (ASAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir (Tablo 1D). Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır. TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT ve/veya YDT’ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL puanları hesaplanmayacaktır.
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A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL puanlarının her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek SAY, SÖZ, EA, DİL puanları oluşturulacaktır.
Ortaöğretim kurumlarında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan öğrenciler (İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları hariç), TYT Sosyal Bilimler Testinde yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularından muaf tutulacaktır. Bu öğrenciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları yerine Felsefe alanından 5 soru cevaplandıracaklardır. Bu doğrultuda; TYT Sosyal Bilimler Testinde toplam 25 soru bulunacaktır. Cevap kâğıdında bu test ile ilgili alanda 25 cevap alanı bulunacaktır. Tüm adaylar, ilk 15 sorunun tamamından sorumlu olacaklardır.
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YKS HAM PUAN (NET SAYISI) NASIL HESAPLANIR?
Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan (net sayısı) bulunur.
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AYT SAYISAL PUANI NASIL HESAPLANIR?
ÖSYM tarafından yayımlanan YKS kılavuzuna göre;
YKS sayısal puan türü hesaplanırken TYT'nin ağırlığı %40, AYT'nin ağırlığı ise %60'tır. AYT'de derslerin ağırlıkları şu şekildedir: Matematik %30, Fizik %10, Kimya %10 ve Biyoloji %10'dur.
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AYT SÖZEL PUANI NASIL HESAPLANIR?
YKS sözel puan türü hesaplanırken TYT'nin ağırlığı %40, AYT'nin ağırlığı ise %60'tır. AYT'de derslerin ağırlıkları şu şekildedir: Türk Dili ve Edebiyatı %18, Tarih-1 %7, Coğrafya-1 %5, Tarih-2 %8, Coğrafya-2 %8, Felsefe Grubu %9 ve Din Kültürü %5.
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AYT EŞİT AĞIRLIK PUANI NASIL HESAPLANIR?
YKS eşit ağırlık puan türü hesaplanırken TYT'nin ağırlığı %40, AYT'nin ağırlığı ise %60'tır. AYT'de derslerin ağırlıkları ise şöyledir: Matematik %30, Türk Dili ve Edebiyatı %18, Tarih-1 %7 ve Coğrafya-1 %5.
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YKS'den 200 Puan Üstünde Almak İçin Kaç Net Gerekir?
TYT 16 net ise AYT en az 26 net üstü
TYT 20 net ise AYT en az 24 net üstü
TYT 25 net ise AYT en az 22 net üstü
TYT 30 net ise AYT en az 20 net üstü
TYT 40 net ise AYT en az 16 net üstü
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YKS'den 250 Puan Üstünde Almak İçin Kaç Net Gerekir?
TYT 16 net ise AYT en az 40 net üstü
TYT 20 net ise AYT en az 39,5 net üstü
TYT 25 net ise AYT en az 37,5 Net üstü
TYT 30 net ise AYT en az 35 Net üstü
TYT 40 net ise AYT en az 32 Net üstü
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YKS'den 300 Puan Üstünde Almak İçin Kaç Net Gerekir?
TYT 16 net ise AYT en az 55,5 net üstü
TYT 20 net ise AYT en az 54 net üstü
TYT 25 net ise AYT en az 52,5 net üstü
TYT 30 net ise AYT en az 50,5 net üstü
TYT 40 net ise AYT en az 47,5 net üstü
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OBP NASIL HESAPLANACAKTIR?
Ortaöğretim bitirme notları en küçüğü 250, en büyüğü 500 olmak üzere ortaöğretim başarı puanına dönüştürülecektir. Ortaöğretimde alınan 100 üzerinden diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülecektir. Böylece, 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250 olacak, en yüksek 100 olan diploma notu için de OBP 500 olacaktır. Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile 50’nin altında olan diploma notları, 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır. Ortaöğretim Başarı Puanının (OBP) hesaplanmasında Türkiye geneli dikkate alınacak, okul bazında işlem yapılmayacaktır.
Son sınıftaki adayların 2025-YKS yerleştirme işlemlerinde kullanılacak Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) hesaplanmasında kullanılacak olan diploma notu bilgisi, Merkezimiz tarafından MEB e-okul sisteminden (Haziran Ayı içerisinde) ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine aktarılacaktır. Bu sisteme KKTC okulları dâhil değildir.
KKTC okulları için 2025-YKS’ye başvuran adayların diploma notları Haziran ayı içerisinde ÖSYM’nin internet sayfasında belirtilecek olan tarihler arasında, adayların öğrenim gördüğü okul müdürlüklerinden elektronik ortamda internet aracılığıyla toplanacaktır. Okul müdürlükleri tarafından ÖSYM’ye elektronik ortamda bildirilen diploma notları listelenerek adayların kolaylıkla görebilecekleri bir yere asılacaktır.
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YERLEŞTİRME PUANLARI HESAPLANIRKEN OBP BU PUANLARA NASIL EKLENECEK VE EK PUANLAR NASIL HESAPLANACAKTIR?
Her aday için hesaplanmış olan OBP; 0,12 katsayısı ile çarpılarak sınav puanlarına eklenecek ve böylece adayların yerleştirme puanları hesaplanacaktır. İlgili puan türünde sınav puanı hesaplanan tüm adayların ilgili puan türünde yerleştirme puanı hesaplanacaktır. TYT puanı olmayan veya TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT ve/veya YDT’ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL için sınav/yerleştirme puanları (Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL) hesaplanmayacaktır.
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