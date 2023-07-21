YKS OBP hesaplama nasıl yapılır? 2023 YKS Ortaöğretim Başarı Puanı hesaplama ekranı!
Üniversite sınavı (YKS) sonuçlarının belli olmasıyla beraber Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) hesaplamasına dair aramalar da iyice artmış durumda. Hayal ettiği üniversiteye kayıt olmak isteyen yurt genelindeki binlerce öğrenci; YKS Ortaöğretim Başarı Puanı nedir ve nasıl hesaplanır sorularının cevaplarını arıyor. İşte, detaylar...
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YKS sonuçlarının duyurulmasının ardından Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) gündem olmuş durumda. Üniversite hayalini gerçekleştirmek isteyen öğrencilerin hakkında oldukça araştırma yaptığı Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) ile ilgili tüm bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik. İşte, detaylar...
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ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANI (OBP) NEDİR?
OBP yani Ortaöğretim Başarı Puanı, ortaöğretimden mezun olan öğrencilerin almış oldukları derslerden elde ettiği başarı puanına denilmektedir.
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OBP NEDİR, NASIL HESAPLANIR?
OBP yani Ortaöğretim Başarı Puanı, ortaöğretimden mezun olan öğrencilerin almış oldukları derslerden elde ettiği başarı puanıdır. Bilinen adıyla daha çok okul puanı olarak kullanılır.
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Türkiye genelinde liseye geçiş yapacak öğrencilerin değerlendirilmesi ile ortaöğretim bitirme notları (100 üzerinden Lise mezuniyet puanı) 5 ile çarpılarak OBP'ye dönüştürülür. Böylelikle, 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250, en yüksek 100 olan diploma notu için de 500 olarak elde edilir. 50'nin altında olan diploma notları ise 50 olarak değerlendirmeye alınır.
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Bu şekilde hesaplanan Ortaöğretim Başarı Puanının yüzde on ikisi (katsayı=0,12) merkezi sınavdan alınan puanlara eklenerek adayın yerleştirme puanları hesaplanır.