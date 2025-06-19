YKS için geri sayım sürüyor. Hayal ettiği üniversiteye girebilmek adına çalışmalarını sürdüren adaylar, TYT, AYT, YDT tarihini gündemine aldı. YKS sınav giriş belgesinin yayımlanmasının ardından, adayların sınava gireceği okul adı, salon-sıra no gibi bilgiler netlik kazandı. Peki, "YKS ne zaman ve TYT saat kaçta yapılacak? 2025 YKS bu hafta sonu mu?" İşte detaylar...