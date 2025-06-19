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        Haberler Bilgi Gündem YKS ne zaman ve TYT saat kaçta yapılacak? 2025 YKS bu hafta sonu mu?

        YKS ne zaman ve saat kaçta? 2025 YKS bu hafta sonu mu?

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınava sayılı günler kala, YKS sınav giriş belgesi ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden adayların erişimine sunuldu. Üniversite sınavı YKS; Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturumda uygulanmaktadır. Peki, "YKS ne zaman ve saat kaçta? 2025 YKS bu hafta sonu mu?" İşte 2025 YKS tarihi ve saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.06.2025 - 21:06 Güncelleme: 19.06.2025 - 21:06
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        • 1

          YKS için geri sayım sürüyor. Hayal ettiği üniversiteye girebilmek adına çalışmalarını sürdüren adaylar, TYT, AYT, YDT tarihini gündemine aldı. YKS sınav giriş belgesinin yayımlanmasının ardından, adayların sınava gireceği okul adı, salon-sıra no gibi bilgiler netlik kazandı. Peki, "YKS ne zaman ve TYT saat kaçta yapılacak? 2025 YKS bu hafta sonu mu?" İşte detaylar...

        • 2

          YKS GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI

          2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS): Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

          21 Haziran 2025 tarihinde uygulanacak 2025-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 22 Haziran 2025 tarihinde uygulanacak 2025-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2025-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

        • 3

          YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

          Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

          YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          2025 YKS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi:

          21 Haziran 2025 (Cumartesi), 10.15, 165 dakika.

          YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi:

          22 Haziran 2025 (Pazar), 10.15, 180 dakika.

          YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi:

          22 Haziran 2025 (Pazar), 15.45, 120 dakika.

        • 5

          TYT tüm adaylar için zorunlu. Sayısal, sözel ya da eşit ağırlık puan türüyle lisans programına yerleşmek isteyenlerin AYT’ye; dil puanıyla yerleşmek isteyenlerin ise YDT’ye katılması gerekiyor.

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