Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS için geri sayım sürüyor. TYT, YDT ve AYT olmak üzere üç oturumda gerçekleşecek olan YKS tarihi, sınav saati gibi detaylar merak ediliyor. YKS'nin üç oturumuna ait sonuçları 17 Temmuz'da açıklanacak. Peki YKS ne zaman, kaç gün kaldı? İşte, 2024 YKS (TYT, AYT, YDT) saati, sınav tarihi ve saati gibi detaylar