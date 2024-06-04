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        Haberler Bilgi Yaşam YKS ne zaman? 2024 YKS (TYT, AYT, YDT) saati, sınav tarihi ve oturum bilgisi! YKS kaç gün kaldı?

        YKS ne zaman? 2024 YKS (TYT, AYT, YDT) saati, sınav tarihi ve oturum bilgisi

        YKS sınav tarihleri belli oldu. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek olan öğrencilerin heyecanı bir sonraki gün AYT ve YDT ile devam edecek. İki gün boyunca sürecek olan YKS sınavları için 3 milyon 36 bin 945 adayın başvurduğu duyuruldu. Üniversite sınavına kaç gün kaldı? YKS ne zaman, sınav saati kaçta başlıyor ve bitiyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2024 - 12:34 Güncelleme: 04.06.2024 - 12:34
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        • 1

          Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS için geri sayım sürüyor. TYT, YDT ve AYT olmak üzere üç oturumda gerçekleşecek olan YKS tarihi, sınav saati gibi detaylar merak ediliyor. YKS'nin üç oturumuna ait sonuçları 17 Temmuz'da açıklanacak. Peki YKS ne zaman, kaç gün kaldı? İşte, 2024 YKS (TYT, AYT, YDT) saati, sınav tarihi ve saati gibi detaylar

        • 2

          YKS TARİHLERİ 2024

          Üç oturum halinde yapılacak olan YKS yani üniversite sınavının ilk oturumu olan TYT 8 Haziran Cumartesi günü, ikinci oturumu olan AYT ise 9 Haziran Pazar günü yapılacak. YDT ise AYT'nin hemen ardından aynı gün yani 9 Haziran Pazar günü yapılacak.

          Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT) 08.06.2024

          Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT) 09.06.2024

          Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT) 09.06.2024

        • 3

          YKS SINAVI KAÇTA BAŞLIYOR, TYT, AYT SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

          YKS TYT ve AYT sınavının başlam saati 10:15 olarak ÖSYM tarafından açıklandı. YKS sınavına katılacak adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00, öğleden sonra oturumlarında saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

          YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          YKS'nin üç oturumuna ait sonuçları 17 Temmuz'da açıklanacak. Sonuçlar ÖSYM sonuç sayfası sonuc.osym.gov.tr adresinden kullanıcı adı ve şifre girişi ile sorgulanabilecek.

        • 4

          YKS SINAVINA YANINDA HANGİ BELGELER BULUNACAK?

          Adayların, sınava gelirken sınav giriş belgeleri ile fotoğraflı nüfus cüzdanlarını veya fotoğraflı T.C. kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Nüfus cüzdanında fotoğrafı bulunmayan adayların mağdur olmamaları için nüfus müdürlüklerine giderek fotoğraflı yeni kimlik kartlarını almaları gerekiyor. T.C. kimlik kartını, nüfus cüzdanını sınav günü kaybeden veya nüfus cüzdanında fotoğraf, T.C. kimlik numarası bulunmayan adaylar için il veya ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık tutulacak.

        • 5
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