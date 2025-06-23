YKS gözetmen ücretleri ne zaman yatacak? ÖSYM 2025 YKS gözetmen ücreti ne kadar, kaç TL?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT, AYT ve YDT sona ermesiyle birlikte YKS gözetmen ücretleri gündeme geldi. Üniversite sınavında görevli bina yöneticisi, bina sınav sorumlusu, salon başkanı, gözetmen, yedek gözetmen ücret alıyor. ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlarda görevli olan personellere ocak-haziran tarihlerinde geçerli olan ödeme tutarları belli. Peki YKS gözetmen ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak ve ne kadar? İşte ÖSYM YKS sınav ücreti ödeme tarihi
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YKS gözetmen ücreti ödeme tarihi araştırılıyor. Birçok salon başkanı, gözetmen, yedek gözetmen, bina sınav sorumlusu, bina sınav sorumlusu yardımcısı, bina yöneticisi, bina yöneticisi yardımcısı, yardımcı engelli gözetmen MEB ve ÖSYM bünyesindeki sınavlarda görev alıyor. YKS sınavının sona ermesi ardından gündeme gelen konulardan biri de 2025 görevli ücretleri oldu. Peki YKS gözetmen ücretleri ne zaman yatacak? ÖSYM 2025 YKS gözetmen ücreti ne kadar, kaç TL?
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ÖSYM 2025 YKS GÖZETMEN ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?
Sınavlarda görev yapan personelin ücretleri, sınav kurallarına uygun olarak sınav tarihinden yaklaşık bir hafta sonra banka hesaplarına yatırılmaya başlanıyor. Ödemeler, memur maaş katsayısına dayalı olarak hesaplanıyor ve bu doğrultuda Temmuz ayından itibaren sınav görevlisi ücretlerinde güncelleme yapılması öngörülüyor.
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YKS SINAV GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE KADAR?
ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlarda görevli olan personellere ocak-haziran tarihlerinde geçerli olan ödeme tutarları şöyle:
Bina Yöneticisi 1.384 TL
Bina Sınav Sorumlusu 1.720 TL
Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı 1.521 TL
Salon Başkanı 1.338 TL
Gözetmen 1.223 TL
Yedek Gözetmen 1.070 TL
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