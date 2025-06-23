YKS gözetmen ücreti ödeme tarihi araştırılıyor. Birçok salon başkanı, gözetmen, yedek gözetmen, bina sınav sorumlusu, bina sınav sorumlusu yardımcısı, bina yöneticisi, bina yöneticisi yardımcısı, yardımcı engelli gözetmen MEB ve ÖSYM bünyesindeki sınavlarda görev alıyor. YKS sınavının sona ermesi ardından gündeme gelen konulardan biri de 2025 görevli ücretleri oldu. Peki YKS gözetmen ücretleri ne zaman yatacak? ÖSYM 2025 YKS gözetmen ücreti ne kadar, kaç TL?