YKS sınav giriş belgesi ÖSYM AİS sorgulama ekranı! 2025 YKS sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?
Üniversite sınavına girecek olan adaylar gözlerini YKS sınav giriş belgesine çevirmişti. ÖSYM tarafından gelen son dakika haberine göre YKS sınav giriş belgesi yayımlandı. Bilindiği gibi, YKS sınav yerleri ve giriş belgesi ile adayların TYT, AYT ve YDT oturumlarına nerede, hangi okulda katılım göstereceği belli oldu. Haziran ayında uygulanacak olan üniversite sınavı TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç ayrı oturumda gerçekleşecek. Peki, 2025 YKS sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?
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2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınavına sayılı gün kala YKS giriş belgesi açıklandı. Bu noktada ise adaylar "YKS sınav yerleri belli oldu mu?" sorusu osym.gov.tr aracılığıyla duyuruldu. ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine göre Temel Yeterlilik Testi (TYT) 21 Haziran, Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 22 Haziran'da gerçekleşecek. Peki, YKS giriş yerleri nasıl öğrenilir?
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SON DAKİKA: YKS GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI
2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS): Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
21 Haziran 2025 tarihinde uygulanacak 2025-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 22 Haziran 2025 tarihinde uygulanacak 2025-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2025-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
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Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 11 Haziran 2025 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir. Sınavın uygulanmasına ilişkin ayrıntılı bilgi 2025-YKS Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar, “Temel Kurallar” metnine ve Kılavuz’a aşağıdaki bağlantılardan erişebilecektir. Sınava girecek adayların bu bilgileri dikkatle incelemesi gerekmektedir.
DİKKAT!
21 Haziran 2025 tarihinde uygulanacak 2025-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
22 Haziran 2025 tarihinde uygulanacak 2025-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
22 Haziran 2025 tarihinde uygulanacak 2025-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar, saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
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YKS NE ZAMAN 2025, SAAT KAÇTA?
Temel Yeterlilik Testi (TYT): 21 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 10:15’te başlayacak ve 165 dakika sürecek.
Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 22 Haziran 2025 Pazar günü sabah saat 10:15’te yapılacak ve 180 dakika sürecek.
Yabancı Dil Testi (YDT): 22 Haziran 2025 Pazar günü öğleden sonra saat 15:45’te başlayacak ve 120 dakika sürecek.