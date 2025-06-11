2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınavına sayılı gün kala YKS giriş belgesi açıklandı. Bu noktada ise adaylar "YKS sınav yerleri belli oldu mu?" sorusu osym.gov.tr aracılığıyla duyuruldu. ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine göre Temel Yeterlilik Testi (TYT) 21 Haziran, Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 22 Haziran'da gerçekleşecek. Peki, YKS giriş yerleri nasıl öğrenilir?