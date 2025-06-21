YKS AYT, YDT sınav saatleri 2025: AYT, YDT saat kaçta başlıyor ve bitiyor?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci ve üçüncü oturumu AYT ve YDT 22 Haziran Pazar günü gerçekleşiyor. ÖSYM tarafından uygulanan YKS sınav saatleri ve oturumn bilgisi paylaşıldı. TYT, 21 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 10.15'te başladı 165 dakika sürdü. Peki YKS AYT, YDT saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İşte AYT, YDT sınav saatleri ve oturum bilgisi
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ÖSYM sınav tarihlerine göre YKS sınavı bu hafta sonu 21-22 Haziran 2025 tarihinde 3 oturum halinde yapılacak. İlk oturum cumartesi günü tamamlandı. Gözler AYT, YDT saat kaçta başlıyor ve bitiyor sorusunun yanıtına çevrildi. İlk oturum 21 Haziran Cumartesi günü, ikinci oturum ise 22 Haziran Pazar günü yapılacak. Peki AYT ve YDT saat kaçta başlayacak ve bitecek? İşte, YKS AYT, YDT sınav saatleri 2025
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2025 YKS, TYT, AYT, YDT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
TYT 2025 21 Haziran Cumartesi günü saat 10:15'te başlayacak. 165 dakika sürecek olan TYT saat 13.00'te sona erecek.
AYT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?
Alan Yeterlilik Testi AYT 2025, 22 Haziran Pazar günü saat 10:15'te başlayacak. 180 dakika sürecek olan AYT saat 13.15'te sona erecek.
YDT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?
Yabancı Dil Testi YDT 2025, 22 Haziran Pazar günü saat 15.45'te başlayacak. 120 dakika sürecek olan sınav saat 17.45'te sona erecek.
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ÖSYM YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ RENKLİ Mİ OLMALI?
Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorunda.
Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklar.
Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunlu olacak. Adayların bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmesi gerekiyor.
Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.
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YKS'DE KALEM, SİLGİ VERİLİYOR MU?
ÖSYM bu soruya "Adayların sınavda kullanacakları kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlandığından adayların, yanlarında getirdikleri kalem, silgi, kalemtıraş ve peçeteyle sınava girmelerine izin verilmez. Bu şekilde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır" şeklinde cevap veriyor.