YKS AYT, YDT sınav saatleri 2025: AYT, YDT saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

ÖSYM sınav tarihlerine göre YKS sınavı bu hafta sonu 21-22 Haziran 2025 tarihinde 3 oturum halinde yapılacak. İlk oturum cumartesi günü tamamlandı. Gözler AYT, YDT saat kaçta başlıyor ve bitiyor sorusunun yanıtına çevrildi. İlk oturum 21 Haziran Cumartesi günü, ikinci oturum ise 22 Haziran Pazar günü yapılacak. Peki AYT ve YDT saat kaçta başlayacak ve bitecek? İşte, YKS AYT, YDT sınav saatleri 2025