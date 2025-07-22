Ersoy sonuçların açıklanmasıyla birlikte dereceye giren adayların da belli olduğunu aktararak, yoğun çalışma dönemi geçirerek sınava hazırlanan adayları, bu süreçte adayların yanında olan aileleri ve tüm eğitim camiasını tebrik etti.

Üniversitelere yerleşeceklerin eğitimlerini en güzel şekilde tamamlayacaklarına ve ülkede faydalı görevler üstleneceklerine inandığını vurgulayan Ersoy, şu ifadeleri kullandı: