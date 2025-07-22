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        Haberler Bilgi Gündem YKS 2025 TERCİH TARİHLERİ: YKS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak, hangi tarihte? Gözler ÖSYM'de takviminde!

        YKS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?

        Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için kritik süreç devam ediyor. 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler, tercih takvimine çevrildi. Sözel, sayısal ve eşit ağırlık puan türlerinde tercih yapacak adaylar, üniversite listelerini oluşturmadan önce tercih süreciyle ilgili detayları araştırıyor. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'dan gelen açıklama, sürecin nasıl işleyeceğine dair merak edilen sorulara yanıt verdi. İşte merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2025 - 18:31 Güncelleme: 22.07.2025 - 18:31
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        • 1

          Aylar süren hazırlık maratonu sona erdi, sırada üniversite tercihleri var. 21-22 Haziran tarihlerinde uygulanan 2025 YKS’nin sonuçları erişime açıldı. Şimdi, gençlerin geleceklerini şekillendirecek tercih dönemi için geri sayım başladı. Hayalini kurdukları bölümleri seçmeye hazırlanan adaylar, ÖSYM'nin belirleyeceği tercih tarihlerini yakından takip ediyor. Beklenen açıklama ise ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy’dan geldi. İşte YKS tercih takvimi...

        • 2

          ÖSYM BAŞKANI ERSOY'DAN AÇIKLAMA

          ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2025-YKS sonuçlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

          YKS'nin tamamlanmasının ardından başlayan heyecanlı bekleyişin itibarıyla sona erdiğini, 2,5 milyondan fazla adayın başvurduğu YKS sonuçlarının açıklandığını belirten Ersoy, adayların sınav sonuçlarına "https://ykssonuc.osym.gov.tr/" internet adresi üzerinden erişebileceğini bildirdi.

        • 3

          Ersoy sonuçların açıklanmasıyla birlikte dereceye giren adayların da belli olduğunu aktararak, yoğun çalışma dönemi geçirerek sınava hazırlanan adayları, bu süreçte adayların yanında olan aileleri ve tüm eğitim camiasını tebrik etti.

          Üniversitelere yerleşeceklerin eğitimlerini en güzel şekilde tamamlayacaklarına ve ülkede faydalı görevler üstleneceklerine inandığını vurgulayan Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

        • 4

          YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

          "Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih süreci başlıyor. 2025-YKS tercih işlemleri, 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Tercih sürecinde adaylarımıza, ilgi alanları ve yeteneklerini dikkate almalarını, tercih edecekleri alanları iyi araştırmalarını, yayımlayacağımız kılavuzdan bölümlere ilişkin bilgileri dikkatlice okumalarını ve profesyonel destek almalarını tavsiye ediyorum. Yapacakları tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

        • 5

          YKS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

          YKS sonuçları 19 Temmuz 2025 Cumartesi günü açıklandı ve YKS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Kılavuzun önümüzdeki günlerde ÖSYM tarafından açıklanması bekleniyor.

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