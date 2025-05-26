YKS 2025 tarihi ile sınav giriş belgeleri yayımlandı mı?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2025 için takvim netleşti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından duyurulan tarihlere göre Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumları için geri sayım başladı. Milyonlarca aday, başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından hazırlıklarını hızlandırdı. Peki, YKS 2025 tarihi ile sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? YKS ne zaman? İşte merak edilenler...
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Üniversite yolculuğunun ilk adımı olan YKS için kritik tarih belli oldu! 2025 yılında uygulanacak Temel Yeterlilik, Alan Yeterlilik ve Yabancı Dil Testleri'nin (TYT, AYT, YDT) sınav günleri ÖSYM tarafından açıklandı. Sınav maratonunda geri sayım başlarken, gençler de hayallerine ulaşmak için hazırlık temposunu artırdı. İşte YKS maratonu hakkında güncel bilgiler...
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YKS 2025 NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YAPILACAK?
ÖSYM sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS), 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak.
Temel Yeterlilik Testi (TYT) 21 Haziran 2025 Cumartesi günü,
Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 22 Haziran 2025 Pazar günü sabah,
Yabancı Dil Testi (YDT) 22 Haziran 2025 Pazar günü öğleden sonra uygulanacak.
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2025 YKS ÖSYM SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?
ÖSYM henüz YKS sınava giriş belgelerini erişime açmadı. Sınav giriş belgelerinin sınava yakın bir tarihte erişime açılması bekleniyor.
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YKS SONUÇLARI 2025 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sonuçları, 22 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.
YKS KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR, KAÇ SORU SORULACAK?
1.Oturum: TYT 120 soru 165 dakika,
2.Oturum: AYT 160 soru 180 dakika,
3.Oturum: YDT 80 soru 120 dakika.