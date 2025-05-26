Üniversite yolculuğunun ilk adımı olan YKS için kritik tarih belli oldu! 2025 yılında uygulanacak Temel Yeterlilik, Alan Yeterlilik ve Yabancı Dil Testleri'nin (TYT, AYT, YDT) sınav günleri ÖSYM tarafından açıklandı. Sınav maratonunda geri sayım başlarken, gençler de hayallerine ulaşmak için hazırlık temposunu artırdı. İşte YKS maratonu hakkında güncel bilgiler...