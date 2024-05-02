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        Haberler Magazin Yıldız Tilbe dişlerini taktırdı - Magazin haberleri

        Yıldız Tilbe dişlerini taktırdı

        Geçtiğimiz günlerde dişsiz halini yayımlayan Yıldız Tilbe'nin implant tedavisi bitti. Dişlerini taktıran şarkıcı, son halini de takipçileriyle paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2024 - 15:11 Güncelleme: 02.05.2024 - 15:11
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          Yıldız Tilbe, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

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          Bir süredir implant tedavisi gören Yıldız Tilbe, birkaç gün önce ön dişlerinin olmadığı hallerini "He he" notuyla yayımlamıştı.

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          Fotoğrafları sosyal medyada çok konuşulan Yıldız Tilbe'nin implant tedavisi tamamlandı.

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          Yıldız Tilbe'nin ön dişleri takıldı. 57 yaşındaki şarkıcı, dişlerinin yeni halinin görüntüsünü de sevenleriyle paylaştı.

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