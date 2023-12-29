Gıda enflasyonu yılbaşı kutlamasını da artırdı
Gıda enflasyonun kronik bir hale dönüşmesiyle son birkaç yıldır evde yılbaşını kutlamanın maliyeti de artıyor. 26 Aralık itibarıyla ucuz süpermarketlerin öne çıkan ürünleriyle yılbaşı sepetinizi oluştursanız bile geçen yıla kıyasla en az iki kat daha fazla harcama yapmış oluyorsunuz. Bu yılın ve geçen yılın kataloglarını kıyasladığımızda, yılbaşını kutlamak için satın alabileceğiniz birkaç malzemeye 2023'te iki kat daha fazla para ödüyorsunuz.
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Giriş: 29.12.2023 - 13:37 Güncelleme: 29.12.2023 - 13:39