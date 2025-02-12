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        Haberler Gündem İnfo Grafik Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanında kadın çalışan oranı

        Kadınların bilim, mühendislik ve teknoloji işgücündeki yer alma oranı

        Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 84 ülkeyi kapsayan çalışmasına göre; bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanındaki iş gücünün ortalama %40'ını kadınlar oluşturuyor. Moğolistan (%57), Belarus (%54), Lesotho (%52) ve ABD (%52) bu rollerde kadınların en yüksek temsil oranına sahip olduğu ülkeler olurken, BAE (%23), Burkina Faso (%20) ve Irak (%17) sıralamanın en altında yer aldı. Türkiye'de ise bu oran %37

        Giriş: 12.02.2025 - 16:57 Güncelleme: 12.02.2025 - 16:57
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        #kadın çalışanlar
        #kadın işgücü

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