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        Haberler Gündem Yılbaşı tatili kaç gün? 1 Ocak 2024 yılbaşı hangi güne denk geliyor? İşte 2024 resmi tatil günleri

        Yeni yıl tatille başlıyor! İşte yılbaşı tatiliyle ilgili yüzleri güldüren detay

        Yılbaşı tatili için geri sayım sürüyor. Yılbaşı için plan yapanların yüzünü güldürecek tatil detayı, 2024 resmi tatil günleri takviminin yayınlanmasıyla ortaya çıktı. Peki, Yılbaşı tatili kaç gün? 1 Ocak 2024 yılbaşı hangi güne denk geliyor? İşte yüzleri güldüren yılbaşı tatil detayı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2023 - 11:36 Güncelleme: 07.12.2023 - 11:36
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        • 1

          Yılbaşı için tatil planı yapanlar merak içerisinde "Yılbaşı tatili kaç gün? 1 Ocak 2024 yılbaşı hangi güne denk geliyor?" sorularının cevabını araştırıyor. 2024 resmi tatil günleri takviminin belli olmasıyla birlikte belli oldu. İşte yılbaşı tatiliyle ilgili emrak edilen detaylar...

        • 2

          ILBAŞI HANGİ GÜN, 1 OCAK 2024 TATİL Mİ?

          Bu sene yılbaşı gecesi yani; 31 Aralık'ı 1 Ocak’a bağlayan gece pazar gününe denk geliyor. Yeni yılın ilk günü 1 Ocak resmi tatildir. Yılbaşı tatili sadece resmi tatil olan 1 Ocak 2024 gününden ibaret olacak.

        • 3

          2024 RESMİ TATİL GÜNLERİ

          Resmi tatil günleri 2024 yılında 13,5 gündür. İşte 2024 resmi tatil günleri:

          Yılbaşı Tatili: 1 Ocak Pazartesi (1 Gün)

        • 4

          Ramazan Bayramı Tatili: 9 Nisan Salı - 12 Nisan Cuma (3,5 Gün)

          Ulusal Egmenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı (1 Gün)

          Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba (1 Gün)

          Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Çarşamba (1 Gün)

          Kurban Bayramı Tatili: 15 Haziran Cumartesi - 19 Haziran Çarşamba (4,5 Gün)

        • 5

          Demokrasi ve Millî Birlik Günü:15 Temmuz Pazartesi (1 Gün)

          Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma (1 Gün)

          Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı (1,5 Gün)

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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