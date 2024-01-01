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        Haberler Yaşam Yılbaşı programları: 31 Aralık 2023 yılbaşı gecesi İstanbul, Ankara, İzmir'de hangi etkinlikler ve konserler olacak? Yılbaşı etkinlikleri ve eğlence mekanları

        Yılbaşı programları! İşte İstanbul, İzmir ve Ankara yılbaşı programı

        Yılbaşı programları gündemi meşgul etmeye başladı. Bu gece tüm dünyada yılbaşı kutlanırken yılbaşı programı olan mekanlar da aratılıyor. 2024'e girerken İstanbul, Ankara ve İzmir'de birçok konser ve etkinlik yapılacak. Birçok sanatçı farklı mekanlarda sahne aldı. İşte, Yılbaşı programı arayanlara İstanbul, Ankara ve İzmir için yılbaşı mekanları ve konserleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2024 - 00:22 Güncelleme: 01.01.2024 - 00:22
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        • 1

          THE GRAND TARABYA HOTEL

          Boğaz manzaralı Grand Tarabya, yılbaşı özel menüsü ve manzarasıyla yeni yılı karşılıyor. Yeni yıl yemeğinin yanı sıra hotelde ertesi gün Yeni Yıl Brunch'ı da servis ediliyor.

        • 2

          IZAKA TERRACE

          Izaka Terrace, 2024'e dolu bir yılbaşı etkinlik programı ile giriyor. Saat 20.00'de başlayan yılbaşı programında saksafon gösterisi, orkestra, oryantal ve DJ performansları ile devam ediyor.

        • 3

          CVK PARK BOSPHORUS

          Park Bosphorus'ta yılbaşı programı saat 20.00'de başlıyor. DJ performansları, oryantal dans ve orkestra etkinliklerini içeren yılbaşı programı saat 01.30'a kadar sürüyor.

        • 4

          CROWNE PLAZA FLORYA

          Crowne Plaza yılbaşında eğlenceli bir mekan sunuyor. Yılbaşı özel programda Şevval Sam şarkılarıyla 2024'e merhaba diyor.

        • 5

          RUFFLES İSTANBUL

          Ruffles İstanbul'un yılbaşı gecesinde Emir Ersoy ve Orkestrası ile saat 20.00'de Melike Şahin konser verecek.

        • 6

          JOLLY JOKER

          Vadi istanbul'da yer alan Jolly Joker yılbaşı programında Cem Adrian'ı ağırlıyor. Biletler hala satışta ve kapı açılış saati ise 21.00.

        • 7

          WOW İSTANBUL HOTEL

          Bakırköy'de yer alan WOW İstanbul Hotel yılbaşı programında yine eğlenceli bir konser yer alıyor. 31 Aralık gecesi Berkay ve Dicle Olcay konser verecek.

        • 8

          ELITE WORLD KÜÇÜKYALI

          Konaklamalı ve konaklamasız farklı yılbaşı programı sunan Elite World bu gece yılbaşında Altay'ı sahnede konuk ediyor.

        • 9

          PULLMAN HOTELS AND RESORT

          Pullman bu gece yılbaşında konuklarına Ebru Yaşar konseri ile keyifli bir yılbaşı menüsü sunuyor.

        • 10

          ALTIN YUNUS HOTEL

          Çeşme'de yer alan hotel, dolu dolu bir yolbaiı programı sunuyor. Pazar günü Rise Up Orkestrası sahne alırken ardından Simge de konser verecek. Konser bitiminden sonra program after party ile devam edecek.

        • 11

          BALÇOVA TERMAL OTEL İZMİR

          Yılbaşı gecesinde otel zengin bir yılbaşı menüsü sunuyor. Bununla beraber, yılbaşı programı dahilinde Ceylan Ertem de konser verecek.

        • 12

          CARNICAL VENEUE HILLTOWN AVM KARŞIYAKA

          İzmir'de yer alan HillTown'da 'Yeni Yıl Festivali' başlığında Levent Yüksel, Dedublüman ve İlhan Güryalçın sahne alacak. Festival konserleri saat 20.00'de başlayacak.

        • 13

          SHERATON HOTEL ANKARA

          Saat 19.30 gibi misafirlerini ağırlamaya başlayan Sheraton Hotel dans gösterisi, yılbaşı çekilişi gibi etkinliklerin ardından yeni yıla Hakan Altun konseriyle girmeye hazırlanıyor.

        • 14

          GÜNAY RESTAURANT ANKARA

          Sık sık birçok sanatçının sahne aldığı Güney Restaurant yılbaşı programında konuklar 2024'e Emel Sayın konseri ile merhaba diyecek.

        • 15

          THE GREEN PARK HOTEL ANKARA

          Green Park konuklarına konserlerle dolu bir yılbaşı sunuyor. 31 Aralık yılbaşında hotelde Deha Bilimlier ve Dilan Baran sahne alacak.

        • 16

          HOTEL GARDEN INN ANKARA

          31 Aralık gecesi Yıldız Tilbe sevenleriyle şarkıları ile buluşacak. Hotel Garden Ankara'da konser vrecek olan şarkıcı yılbaşında konuklara özel anlar yaşatacak.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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