Yetenek Sizsiniz bu akşam var mı, hangi kanalda başlıyor ve jüri üyeleri kimler?
NOW TV yayın akışında Yetenek Sizsiniz yarışması ilk bölümüyle yer alıyor. "Yetenek Sizsiniz", uluslararası formatı "Got Talent"ın Türkiye versiyonu olarak geri döndü. Yapım, Syco Entertainment ve Fremantle iş birliğiyle hazırlandı. Eda Ece'nin jüri üyeleri arasında yer aldığı yarışmada ön eleme turlarını geçen yarışmacılar halk ve jüri oylamasıyla finale yükselecek. İzleyiciler programın detaylarını merak ediyor. İşte ayrıntılar...
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“Got Talent” formatının Türkiye uyarlaması “Yetenek Sizsiniz”, Syco Entertainment ve Fremantle iş birliğiyle bu akşam izleyici ile buluşuyor. Jüri koltuğunda Eda Ece'nin de yer aldığı yarışma için başvurular tüm Türkiye'den kabul edildi. Yarışmanın ayrıntıları ise izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. İşte merak edilenler...
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YETENEK SİZSİNİZ İZLEYİCİ İLE BULUŞUYOR
Dünyanın dört bir yanında izlenme rekorları kıran Got Talent’ın Syco Entertainment ve Fremantle iş birliğiyle hazırlanan Türkiye uyarlaması “Yetenek Sizsiniz”, bu akşam NOW izleyicisiyle buluşacak.
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YETENEK SİZSİNİZ HANGİ KANALDA?
Yetenek Sizsiniz, ilk bölümüyle 16 Haziran Pazartesi günü NOW TV'de yer alıyor. Yarışma her pazartesi ve salı saat 20.00’de ekrana gelecek, hemen ardından Disney+’ta da izlenebilecek.
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JÜRİ ÜYELERİ AÇIKLANDI
Jüri üyeleri şu şekilde: Eda Ece, Şevval Sam, İlker Ayrık ve Hande Yener.