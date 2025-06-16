“Got Talent” formatının Türkiye uyarlaması “Yetenek Sizsiniz”, Syco Entertainment ve Fremantle iş birliğiyle bu akşam izleyici ile buluşuyor. Jüri koltuğunda Eda Ece'nin de yer aldığı yarışma için başvurular tüm Türkiye'den kabul edildi. Yarışmanın ayrıntıları ise izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. İşte merak edilenler...