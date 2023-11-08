Yeşilçam'a damga vurmuştu! Çakır gözlü Tolga Savacı'nın son hali gündem oldu!

Banu Alkan ile başrolünü paylaştığı "Arzu" filmi ile oyunculuk sektörüne giriş yapan Tolga Savacı, son haliyle gündem oldu. "Tapılacak Kadın" ve "Sekreter" filmlerinde de boy gösteren Savacı’nın yıllar sonraki halini görenler inanamadı!