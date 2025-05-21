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        Haberler Bilgi Ekonomi Yerli otomobil desteği paketi detayları açıklandı mı, başvurular başladı mı, şartları nedir, kimler yararlanabilir?

        "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" nedir, başvurular başladı mı, kimler yararlanabilir?

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, çok çocuklu ailelerin ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak ve yerli otomobil kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla "Yerli Otomobil Aile Teşvik Programı"nı hayata geçirmeye hazırlanıyor. Üç ve daha fazla çocuğu olan aileleri kapsayacağı belirtilen programın başvuru kriterleri ve detaylarıyla ilgili resmi açıklamaların önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor. Peki, bu teşvikten kimler yararlanabilecek ve süreç nasıl işleyecek? Yerli otomobil desteğine dair en güncel bilgiler...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 11:02 Güncelleme: 21.05.2025 - 11:02
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        • 1

          Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, çok çocuklu ailelerin yerli otomobile daha avantajlı şartlarla sahip olabilmesi amacıyla yeni bir teşvik programı üzerinde çalışmalara başladı. "İlk Arabam Yerli Otomobil Destek Paketi" adıyla duyurulması beklenen bu program, özellikle üç ve daha fazla çocuğu olan aileleri kapsayacak şekilde tasarlanıyor. Yerli üretimin desteklenmesi ve geniş ailelerin ulaşım ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenirken, program kapsamında sağlanacak indirim ve kolaylıkların detayları önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacak. Peki, bu destekten kimler faydalanabilecek? İşte, programla ilgili merak edilen tüm ayrıntılar…

        • 2

          KİMLER YERLİ OTOMOBİL DESTEĞİNDEN YARARLANABİLİR?

          Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı"ndan 3 veya daha fazla çocuklu aileler yararlanabilir.

        • 3

          YERLİ OTOMOBİL DESTEĞİ İLE NE AMAÇLANIYOR?

          Düşük gelir gruplarında araç sahipliği oranı artışının ailelerin mobilitesini artırması, sosyal refah seviyesine katkı sağlaması öngörülüyor. Ailelerin talebinin yerli ve sıfır yerli otomobille karşılanmasının, ülkedeki binek araçların yaş ortalamasını düşürerek araç başına karbon emisyonunun azalmasını da sağlayacağı tahmin ediliyor. Verilecek desteğin Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg satışlarına da yansıması bekleniyor.

        • 4

          YERLİ OTOMOBİL DESTEĞİ BAŞLADI MI?

          Program hakkında detaylar henüz netleşmedi. Yerli otomobil desteğine ilişkin detayların önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor.

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