"Yenidoğan çetesi" davasının duruşması bugüne ertelendi

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmanın öğleden sonraki oturumunda, TRG Hospitalist Hastanesinin başhekimi tutuksuz sanık Volkan Karataş'ın savunması alındı.

Üzerine atılı suçlamaları işlemediğini belirten Karataş, polis memuru babasını da yanlış tedaviler sonucu kaybettiğini öne sürdü.

Karataş, hastaneye doktor arayışına girdiği dönemde danışmanlık hizmetlerinden haberdar olduğunu söyledi.

Doktor bulamadıkları için hastanenin genel müdürü olan tutuksuz sanık Murat Mantuş'un Fırat Sarı'yla görüşme sağladığını kaydeden Karataş, kendisinin bir görüşme yapmadığını, hangi konularda nasıl anlaştıklarını bilmediklerini savundu.

REKLAM

Karataş, bebek Kadan'ın ölümüne ilişkin, "İddianamede hastanede doktor bulundurmadığım söylenmekte ve bu yüzden suçlanmaktayım. Ancak bizim 24 saat hem yenidoğan doktorumuz hem de çocuk doktorumuz vardı. Kadan bebeğin öldüğü gece Dursun Eryılmaz bizim yenidoğan doktorumuz olarak hastanedeydi. Gerekli müdahaleyi yapmış ancak bebek kurtarılamamış. Allah rahmet eylesin." beyanında bulundu.