Yeni yılın ilk kitapları raflarda!

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları yeni yılın ilk ayında 21. Yüzyıl Kitaplığı, Kılavuz, Biyografi, Çağdaş Dünya Edebiyatı, Modern Klasikler Dizisi, İnceleme-Araştırma, Hasan Âli Yücel Klasikleri Dizisi ve Modern Türk Edebiyatı Klasikleri dizilerinden yepyeni kitapları okuyucularıyla buluşturuyor.

21. Yüzyıl Kitaplığı

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UYANMAK İÇİN ÇOK GEÇ – GELECEK YOKSA BİZİ NE BEKLİYOR?

Slavoj Žižek

Çeviren: Barış Gönülşen

Küresel kıyamete beş dakika kaldığını, bu yüzden şu an felaketin önüne geçmek için köprüden önceki son çıkışta olduğumuzu hep duyuyoruz. Peki ya facianın zaten yaşandığını, kritik anı şimdiden beş dakika geçmiş olduğumuzu varsaymak, bu faciayı önlemenin tek yoluysa? Küresel iklim krizi, ekolojik yıkım, kıtlıklar ve salgın hastalıklar gibi birbirini besleyen ve ancak küresel bir işbirliğiyle çözülebilecek krizlerle karşı karşıya olduğumuz bir dönemde, Rusya-Ukrayna savaşı vesilesiyle “medeniyetler çatışmasının” tüm şiddetiyle geri döndüğüne tanık oluyoruz. Žižek, Uyanmak İçin Çok Geç’te mevcut jeopolitik durumdan yola çıkarak, geleceği değiştirmek için acil ihtiyaç duyulan özgürleştirici siyaset imkânlarını değerlendiriyor; sıklıkla düşünülenin aksine, felaketi kaçınılmaz bir şey olarak kavramanın ve gelecekle birlikte geçmişi de bu açıdan yeniden tahayyül etmenin tek çare olabileceğini savunuyor.

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İnceleme-Araştırma

SÖYLEMENİN VAKTİ VAR – BİR YİRMİNCİ YÜZYIL BİLGESİ REFİK AHMET SEVENGİL

Cemal Ünlü

Gazeteci, radyocu, tiyatro eleştirmeni ve tarihçisi, roman, öykü ve deneme yazarı Refik Ahmet Sevengil güzel yazan, güzel anlatan kimselerdendi. İnsanın cismini, ruhunu, huyunu, sevdasını, ölümünü, doğumunu anlatan bir yirminci yüzyıl bilgesiydi. Yazdıklarıyla, söyledikleriyle dünyalar kurdu. İlgi alanları, yaptıkları, söyledikleri, eserleri ve dünya görüşüyle Tanzimat’tan beri devam eden süreci yansıtan güzel bir kaynaşma ortaya koydu. Cemal Ünlü bu kitapta, kültür ve sanat yaşamımıza damgasını vurmuş bu değerli aydınımızı eserleri, fikirleri, entelektüel mirasıyla ele alırken bu bileşimi de günümüz okuruna aktarıyor. Tiyatro tarihimizi araştırmak isteyenlerin vazgeçemediği kaynak eserler yazmış Sevengil’in kütüphanesinden ve belgeliğinden de yararlanan Cemal Ünlü, görsel açıdan da son derece zengin bir malzemeyi okurla buluşturuyor.

REKLAM Kılavuz COĞRAFYA John A. Matthews – David T. Herbert Çeviren: Nurettin Elhüseyni Coğrafya, başlangıcından bu yana bir bilim dalı olarak çok yol katetti. Keşfedilen “uzak diyarlar”ın adlandırılıp haritaya dökülmesiyle başlayan bu bilgi alanı, günümüzde çağdaş yaşamın ayrılmaz bir parçasına dönüşerek doğa ile toplum arasında, fen bilimleri ile beşeri bilimler arasında bir köprü işlevi görür hale geldi. Kılavuz Dizisi’nin yeni kitabı Coğrafya, coğrafyacıların kullandığı en ileri teknolojileri aktararak bu bilim dalının bugün karşı karşıya kaldığımız yakıcı çevresel ve toplumsal meselelerin çözümüne nasıl yardımcı olabileceğine dikkat çekiyor. Onun esas konusunu, belli başlı kavram ve yöntemlerini, güçlü yanlarını ve tartışmalı yönlerini meslekten olmayan okurun da takip edebileceği şekilde açıklayıp tartışmakla kalmıyor, coğrafyanın geleceğine yönelik bir manifesto da sunuyor. REKLAM Çağdaş Dünya Edebiyatı GÜVENİLİR KİŞİ Didier Van Cauwelaert Çeviren: Orçun Türkay Yazdığı kırkın üzerinde kitap otuza yakın dile çevrilen, Fransa’nın Gouncourt Ödülü sahibi yazarlarından Didier van Cauwelaert, bu romanında hayatları birbirlerine güvenerek değişen iki yabancıyı merkeze alarak umudu her yaşta diri tutmaya dair yürek ısıtan bir öyküye imza atıyor. Sıradan bir iş gününde genç Max, yükleme alanına park eden lüks bir aracı vincine takıp yediemine doğru yola çıkar. Fakat bu sefer çektiği aracın içinde, film kaplı pencereler ardında kafası karışmış, yaşlı bir hanımın olduğundan habersizdir. Üstüne üstlük dehşetle fark edeceği üzere karşısındaki, kurabiye paketlerindeki yüzüyle herkesin tanıdığı, II. Dünya Savaşı sırasında Paris Direnişi’nin kahramanlarından Madeleine Larmor’dan başkası değildir. Kendine geldiğinde yaşlı kadın, Max’i yıllar önce savaş sırasında Nazilere esir düşen sevgilisi ile karıştıracak, ikili çok geçmeden hayatlarında yepyeni bir sayfa açacak bir maceraya sürüklenecektir.

Biyografi JANE AUSTEN Claire Tomalin Çeviren: Mine Zeybekoğulları Ünlü İngiliz yazar Jane Austen (1775-1817), babasının papazlık görevi nedeniyle bulunduğu bir İngiliz taşra kasabasında, mütevazı ve kalabalık bir evde büyüdü. Babasıyla annesinin kitaplara, şiire ve edebiyata düşkünlüğü, ailenin hemen tüm bireylerine etki edecek, komşu ve akrabaları toplayıp kendi yazdıkları küçük tiyatro temsillerini sunanlar, hep Austen kardeşler arasından çıkacaktı. Ancak ailenin asıl yazarının temsiller kaleme alan, şiirler yazan, üniversitede okuyan ağabeyleri değil, küçük kardeş Jane olduğu gençlik yıllarında anlaşılacaktı. Jane Austen, kendi evini, kasabasını, evlilikler yoluyla bir ucu toplumun üst kesimlerine kadar uzanan kalabalık akrabalarını, komşularını, arkadaşlarını, yani ömrünü geçirdiği çevreyi, özellikle de o çevrenin kadınlarını ve onların bakış açısını romanlarına yansıtarak içinde bulunduğu dar dünyanın sınırlarını aştı. Çok genç yaşında öldü ama arkasında Akıl ve Tutku, Gurur ve Önyargı, Mansfield Park, Emma gibi dünyanın en çok okunan kitapları arasında yer alan ve kendisine büyük şöhret kazandıran romantik edebiyat şaheserleri bıraktı. Austen’ın bu biyografisini, başta 18. ve 19. yüzyıl İngiliz kadın yazarlar olmak üzere kaleme aldığı edebiyatçı biyografileriyle edebiyat dünyasında haklı bir şöhret edinen ve çeşitli ödüller kazan Claire Tomalin edebi bir lezzetle kaleme aldı. REKLAM JEAN-JACQUES ROUSSEAU Leo Damrosch Çeviren: Sabiha Özge Altundağ Saat ustası maceraperest bir babanın oğlu olarak dünyaya gelen Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), 18. yüzyıl Avrupası’nda emekçi sınıfa mensup yoksul bir çocuğun, toplumun sınırlarını zorlayan özgün bir düşünüre dönüşmesinin simgesidir. Küçük yaşlardan itibaren yaratıcı ruhunun etkisiyle toplum ve düzenle uyum sağlayamamış, düzenli eğitim almamış ve çok sınırlı süreler dışında düzenli bir işte çalışmamıştır. Okuduğu kitaplardan ve gezgin hayatı sırasında toplumun her kesiminden tanıdığı insanlarla yaşadığı tecrübelerden edindiği birikimle kendi kendini eğitmeyi başararak fırtınalı ruhuna huzur sunmak için otuzlu yaşlarında yazmaya yönelmiştir. Mevcut kültürün aldığı yolu tartışan ve eleştiren, öğretisini insanın doğal özüne uygun ve bu özü bozmayacak, tam tersi geliştirecek sağlıklı ve adil bir yeni kültür anlayışı üzerine kuran Rousseau, özellikle Toplum Sözleşmesi ile özgürlük, eşitlik, kardeşlik arayışının ışığı ve Fransız Devrimi’nin esin kaynağı olmuştur. Gücünü doğadan alan yaratıcı düşünceleriyle 19. yüzyıl felsefesine, özellikle de romantizm akımına ilham vermiştir. Devrimci bir yaklaşımla çocuk eğitimi üzerine yazdığı Emile, çocukluk çağlarının insan oluşumundaki önemini belirlediği ve üst sınıftan bir kadının sözleriyle, “annelere, bebeklerini emzirmeyi öğrettiği” için, büyük etki sahibidir. Otobiyografi tarzının atası sayılan İtiraflar ise benliğin karanlık yönlerini araştırması açısından psikanalize giden yolun ana taşlarından sayılır.

Modern Klasikler Dizisi HAVANA’DAKİ ADAMIMIZ Graham Greene Çeviren: Nilgün Miler Graham Greene’in Havana’daki Adamımız romanı, Fidel Castro ve beraberindeki gerillaların 1 Ocak 1959’daki Havana kuşatmasından ve şehri düşürmelerinden bir yıl önce, 6 Ekim 1958’de yayımlanır. Devrim öncesi Küba toplumundaki siyasal çalkantılar romanın hem içeriğine hem de biçimine yansır. Roman, hayali ajanları, olmayan nükleer tesisleri, büyükelçileri, kiralık katilleri, çapraz sorguları, şifreli mesajları, komünistleri, siyasi gecekonduları, hisli fahişeleri, bar müdavimleri ve kalantor tüccarlarıyla gerçek anlamda bir komedi şölenidir. Greene’in zarif estetik bakışında türlü güzellikleri ve sefaletiyle Havana bir uçtan diğerine ateş almış gibidir. Bu altüst oluşun kıyısında köşesinde yer alan, uzun zamandır Havana’da ikamet eden Wormold adlı bir İngiliz tüccar birdenbire kendini İngiliz istihbarat teşkilatının içinde bulur; toplumsal ve siyasal çözülüşlerin trajedisine istihbarat şebekelerinin komedisi eklenir. REKLAM Hasan Âli Yücel Klasikleri Dizisi KIZIL KÖŞKÜN RÜYASI -I- (TAŞIN HİKÂYESİ) Cao Xueqin – Gao E Çeviren: Giray Fidan Qing Hanedanı döneminin soylu ailelerinden birine mensup yazar, şair ve ressam Cao Xueqin (1715?-1763), Çin edebiyatının en ünlü dört klasiğinden biri olan Kızıl Köşkün Rüyası’nı, Pekin sokaklarında yaptığı resimleri satıp geçinmeye çalışırken yazmıştır. Kitabın elyazması kopyaları Pekin’de elden ele dolaşmış, soylu ailelerin salonlarında olduğu kadar halk arasında da büyük beğeni kazanmıştır. İlk baskısıysa ancak yazarının ölümünden 30 yıl sonra yapılabilmiştir. Karakterlerin, giysilerin, yapıların, çevrenin, hatta doğaüstü olayların neredeyse en ince ayrıntısına kadar tasviriyle özellikle dikkat çeken eser, Jia ailesinin iki kolunun yaşadığı, komşu iki malikânede geçer. Yazar vaktiyle bir parçası olduğu soylu ailelerin yaşantısını anlatırken, daha merhametli denebilecek Daoizm ile Budizm’i, egemen inanış ve ideoloji Ruizm’in karşısına koymayı da ihmal etmez. Qing Hanedanı döneminin en seçkin yazar ve aydınlarından Gao E (1738-1815), 1801’de ülkenin en prestijli bilimsel kurumu olan Hanlin Akademisi'ne üye seçildi. Asıl şöhretini 18. yüzyılın en önemli Çin klasiklerinden biri olan Kızıl Köşkün Rüyası’nın son kırk bölümünün keşfi ve yayımlanmasıyla kazanmıştır. Hasan Âli Yücel Klasikler Dizisi’nde dört cilt halinde yayımlanacak olan Kızıl Köşkün Rüyası -I- (Taşın Hikâyesi), özgün dili Çinceden çevirisiyle ilk kez dilimize kazandırılmış oluyor.

FAUST -BİR TRAGEDYA- Johann Wolfgang von Goethe Çeviren: Zehra Aksu Yılmazer Alman edebiyatının dünyaca ünlü, en önemli yazarlarından Goethe (1749-1832) hukuk eğitimi almış, resim sanatına ilgi duymuş, doğa bilimleriyle uğraşmış, araştırmalar yapmış, yazılar yazmıştır. İlk romanı Genç Werther’in Acıları ile birlikte Goethe’nin belki de dünya edebiyatına en büyük armağanı olan Faust, yazarın yüzyıllardır süren edebi ününü pekiştirmiştir. Goethe Faust’un yazımı için altmış yıla yakın çalıştı. Alman halk efsanelerinde ruhunu şeytana satan Faust, Goethe’nin kalemiyle “gökyüzünden en güzel yıldızları, yeryüzünden ise en büyük hazları arzulayan” ve bu uğurda şeytanla anlaşmaktan çekinmeyen, ne elindekilerle ne de hayalleriyle tatmin olan, cesur bir insana dönüştü. Goethe’nin mirasının en değerli hazinesi Faust, Almanca aslından yepyeni bir çeviriyle Hasan Âli Yücel Klasikler Dizisi’nde yerini alıyor. Modern Türk Edebiyatı Klasikleri CÜCE Leylâ Erbil Zenîme’ydi adı. Zaman zaman kederli, derin yeislere kapılmış bulurdum onu, zaman zaman neşeyle taşmış kırıp geçirirdi gülmekten insanı. Güzelliği silinmemişti büsbütün. Lokma gözlü, uzun boylu, incecik, düzgün vücutluydu; kadınsı çizgileri yerindeydi hâlâ. Tuhaf kostümlerle dolaşırdı evin içinde. Hayatının herkese kapadığı bir noktası bir gizi, gerçek bir acısı olmalıydı bence, ama yine de dolu dolu yaşamış, dünyanın her bir yerinde sevgilileri olmuş; gözü arkada kalmamış, güçlü bir kadına benziyordu. Zenîme Hanım’ın oturma odası ya da salonu sanki orta yerde ulu bir çınar varmış da onun tüm yaprakları sonbaharın gelişiyle kuruyup dökülmüş gibi yerlere serilmiş yazılı yapraklarla doluydu. Kâğıtlar da kim bilir ne uzun süre orada öylece kalmışsa onlar da sararmış solmuştular. Bir gün “Al götür onları artık gözüm görmesin!” dedi, ikramda bulunurcasına bana! Zenîme Hanım, ad falan koymamıştı kitabına. Cüce adını ben koydum. (Yazarın Notu’dan)