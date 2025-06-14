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        Haberler Kültür-Sanat Yeni Türkü, Cuma İş Çıkışı’ndaydı

        Yeni Türkü, Cuma İş Çıkışı’ndaydı

        Unutulmaz şarkılarıyla hafızalara kazınan Yeni Türkü, İş Sanat'ın Cuma İş Çıkışı konserlerinde sahne aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.06.2025 - 16:07 Güncelleme: 14.06.2025 - 16:07
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        Yeni Türkü, Cuma İş Çıkışı'ndaydı
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        İş Sanat’ın Cuma İş Çıkışı konserlerinde 13 Haziran akşamı Yeni Türkü sahnedeydi. Konserde dinleyiciler grubun şarkılarına eşlik ettiler.

        20 HAZİRAN'DA BURAK KUT SAHNEDE

        Cuma İş Çıkışı konserleri 20 Haziran’da Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Burak Kut’u ağırlayacak.

        Sanatçı, enerjik performansıyla Kibele Çeşmesi Heykeli önünde müzikseverlerle buluşacak.

        Saat 18.30’da DJ performansıyla başlayacak etkinlik 19.00’da konserle sürecek.

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        #yeni türkü
        #Cuma İş Çıkışı
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