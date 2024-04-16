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        Haberler Yaşam Seyahat Yeni turistik tren Mezopotamya Ekspresi gezginlerin yeni gözdesi olmaya geliyor

        Yeni turistik tren Mezopotamya Ekspresi gezginlerin yeni gözdesi olmaya geliyor

        Türkiye'nin yeni turistik treni Mezopotamya Ekspresi'nin ilk turu için geri sayım başladı. Ankara ile Diyarbakır arasında sefer yapacak tren, vereceği uzun molalarla farklı şehirleri de keşfetmeyi sağlayacak. Mezopotamya Ekspresi; doğa ve kültürü bir arada sunması ve konforlu vagonlarıyla gezginlerin yeni gözdesi olmaya hazırlanıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2024 - 11:12 Güncelleme: 16.04.2024 - 11:12
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        • 1

          Türkiye'nin yeni turistik treni Mezopotamya Ekspresi 6 Nisan'da ilk turunu tamamladı. Seyahatseverlerin yeni gözbebeği olmaya hazırlanan tren; İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin doğal güzelliklerini, tarihi ve kültürel mirasını gözler önüne seriyor.

        • 2

          Mezopotamya; Ankara ile Diyarbakır güzergâhı arasında milyonlarca yolcu taşıyacak.

        • 3

          Trene binecek gezginler ayrıca Kayseri, Malatya ve Elazığ'da verilen molalar sayesinde bu şehirleri de keşfedebilecek.

        • 4

          Turistik tren, Kayseri ve Malatyada üçer saat, Elazığ'da ise 4 saat mola verecek.

        • 5

          TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğünce 1051 kilometrelik güzergâhta düzenlenen seferin ilki 19 Nisan Cuma günü saat 15.55’te Ankara’dan başlayacak.

        • 6

          Dönüş treninin ise Diyarbakır’dan 21 Nisan Pazar günü saat 12.00’de hareket etmesi bekleniyor.

        • 7

          "Mezopotamya Ekspresi"nde toplam 180 yolcu kapasiteli 9 yataklı ve 1 yemekli vagon bulunuyor.

        • 8

          Trende iki kişilik yataklı vagonlarda yolculuk yapmak isteyenler 9 bin lira, dönüş güzergahında ise 8 bin lira ücret ödeyecek.

        • 9

          Vagonlardaki iki kişilik odalarda koltuklar, aynı zamanda gece uyumak için yatağa da dönüşüyor.

        • 10

          Odalarda yolculuk yapacak olanların kişisel ihtiyaçlarına yönelik buzdolabından lavaboya, eşya dolabından aydınlatma ve ısıtmaya kadar her türlü imkân sunuluyor.

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          Fotoğraflar: AA

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